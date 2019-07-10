"Как отреагируют супруги?" Дорофеева вызвала фурор в сети пикантным фото с Позитивом

Надя Дорофеева поразила поклонников спортивными формам на новом игривом фото. Соответствующий снимок солистка группы “Время и Стекло” опубликовала на своей Instagram-страничке. И кстати, на фото с Надей позирует также и Алексей Завгородний (он же Позитив). При этом многомиллионную армию поклонников исполнительницы привлекала не сама суть фото - репетиция. А случайные пикантные “прикосновения” Нади к Позитиву.

Так, на коллаже размещается сразу несколько снимков. Видно, что Надя и Алексей находятся в репетиционном зале. Они активно оттачивают движения перед огромными зеркалами.

При этом одеты музыканты обычно. На Наде - спортивная одежда: свободные штаны оранжевого цвета, черная футболка, присобранная на талии. Дорофеева оголила свой стройный животик. Позитив также в обычном: черные джинсы, просторная черная футболка и кепка.

Надя активно двигается, словно держит в руках микрофон. Однако от внимания фанов “Время и Стекло” не ускользнуло, как во время движений Надя иногда прислоняется к Позитиву.

Надя Дорофеева и Позитив во время репетиции (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

“#этобудетвислово #5октября” - лаконично подписала коллаж Надя всего двумя хештегами. Отметим, что 5 октября “Время и Стекло” отыграет масштабный концерт в Киеве. Именно к нему пара и готовится.

Поклонники тут же принялись комментировать новый пост Нади:

“Позитивчик пристроился))”

“Последняя фотка..”

“Не ну Позитиву повезло”

“У меня мурашки от последней фотографии”

“Вы с Лёшей были бы идеальной парой”

“Чувствую, что концерт 5 октября будет самой крутой тусовкой в этом году, который запомнится многим”

“При живом то муже…”

“Как отреагируют супруги?”

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Дорофеева показала шопинг с молодой мамой. Певица даже сняла небольшу сери видео, которые повеселили сеть.

А до этого Дорофеева поделилась счастьем после суперфинала 5-го сезона шоу Голос. Діти. Суперфинал прошел 7 июля. Победитлем стал мальчика из Грузии Александра Зазарашвили. Дорофеева отметила: "Сашенька, ты чудо!"