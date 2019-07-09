"Как Майли Сайрус": Надя Дорофеева показала шопинг с молодой мамой (видео)

Надя Дорофеева часто показывает фото с мамой Ольгой. И каждый раз совместные снимки матери и ее звездной дочери вызывают волну восторга. Следует отдать должное – мама Нади действительно старается "быть на стиле", следить за последними трендами. Кроме того, они с дочкой – настоящие подруги. Ольга Дорофеева со своей дочкой посещает ее концерты. Надя часто показывает, как они "тусуются" с мамой в ресторанах и на модных показах. И конечно же, когда речь заходит о покупках – они также вместе.

Так, на своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала стильное фото с мамой. Обе женщины позируют в современных луках.

Надя демонстрирует идеальные формы в облегающих черных лосинах, а также в коротком свитшоте. На ногах также – любимая обувь Нади. А именно – массивные белые кроссвоки, в которых певица появляется едва ну очень часто.

Мама Дорофеевой также от стиля не отстает. Ольна позирует в джинсах с дырками, такой же джинсовой куртке, объемном свитшоте и в белых кроссовках. Из аксессуаров – солнечные очки и белая сумка.

Надя Дорофеева и ее мама Ольга (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Примечательно, что в разделе сториз Дорофеева также показала, как они веселятся с мамой во время шопинга. Надя записала серию коротких видео, которые также были опубликованы в twitter-блоге MyGlamWish.

Женщина примерила сразу несколько образов: в объемном платье, также в стильной комбинации укороченных брюк и куртке, в красной футболке. Кстати, Надя оставила комментарий и даже отметила, что ее мама в одном из образов похожа на певицу Майли Сайрус.

Тем временем поклонники Нади поспешили прокомментировать ее новое фото с мамой:

"Твоя мама и ты - богини кросаты"

"Мама должна гордиться, что у нее есть такая дочь"

"Так похожииии, с ума сойти!"

"Мама уже моднее тебя, Надь!))"

"Надя, мама уже фешин икона"

"Какие красивые и стильные. Дочка вся в маму"

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

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