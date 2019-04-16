"Как красиво": Светлана Лобода восхитила новым образом в шляпке

Светлана Лобода порадовала своих поклонников новыми фотографиями, которые она выложила на своей странице в Instagram.

На новых фото известная украинская певица позирует в черной шляпке и черном пальто. На одно из фото на ней также надеты черные очки.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи в восторге от образа Лободы и оставили массу комментариев.

Шикарная. Очень ждем клип! Надеюсь, что реально скоро;

Как же вам идут шляпы. Просто убиваете своей идеальностью!;

Разрешите влюбиться?;

Слишком идеальная. Очень ждем клип и саму песню. Это будет бомба;

Вы очень красивая;

Богиня, говорю без преувеличений, самая шикарная на земле. Самая любимая;

Какая идеальная, я не могу, инфаркт словил меня на повал;

Эээ... Зачем так шикарно?;

Omg! Вы великолепны! Вы идеальны! И вам чертовски идут шляпы! Да черт возьми, вам все идет;

Бесчеловечная красота;

Как красиво. Очень милая, выше всяких похвал;

Шляпа очень идет;

Очень красиво;

Идеальная! Идеальная во всем!!!;

Какая Женщина!!! Светлана теперь я восхищен твоей красотой!;

Неземная космическая красота;

Почему мне это фото напоминает фильм про мушкетеров, точнее про героиню из фильма.

Напомним, что Светлана Лобода на одной из вечеринок отшила Филиппа Киркорова, который, пытался несколько раз ее поцеловать. Этот инцидент произошел на гала-ужине российской премии МУЗ-ТВ.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Лобода трепетно поздравила дочку с днем рождения.