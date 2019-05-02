"Как это может нравиться": Оля Полякова возмутилась стилем Ким Кардашьян

Оля Полякова решила высказать свое мнение по поводу внешнего вида всемирно известной львицы Ким Кардашьян. Отметим, что один из последних постов Ким выдался весьма провокационным. Кардашьян опубликовала серию снимков, на которых позирует в экстремально облегающем полупрозрачном костюме с насыщенным принтом. При этом лосины и водолазка как нельзя более эффектно демонстрируют аппетитные формы Кардашьян.

Полякова также видела снимки и оставила на своей instagram-страничке мнение. При этом весьма резкое. Так, украинская исполнительница осталась недовольна образом светской львицы.

"Вы меня простите, но по-моему это… ну как это может нравиться, как это может быть модно, и еще и диктовать моду?", - подписала фото Кардашьян Оля Полякова.

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Пост Оли Поляковой вызвал неоднозначные комментарии среди ее подписчиков. Кто-то согласился, кто-то посчитал, что свое мнение на такие темы можно держать при себе. Кстати, к комментариям присоединилась даже Наталья Могилевская.

"Только не убивай меня. Мне нравится. Что-то в этом есть", — написала Могилевская.

Она тоже может выложить ваше фото, чтобы все пообсирали. Это ее дело...как бы там ни было!

Я тоже удивляюсь, как эта жо.... может нравится и диктовать моду.

Оля, я очень тебя уважаю, но очень тебя прошу - не надо никого осуждать! Все разные, вкусы у всех разные и думаю ни ты, ни я, ни она не может нравится всем, и если тебя так выставят и начнут обсуждать тоже будет не приятно! Это не красиво с твоей стороны, ты опускаешься до уровня базарной бабы! Я всегда считала тебя умной и мудрой, но унижать людей)

Это не мода, это личный стиль Кардашьян!

Согласна.. лосины так себе(

Завидуй молча!

Она офигенная!

Я считаю, нельзя никого осуждать за внешность, тем более "звездам".

У каждого свои вкусы!

А тем временем Ким даже не знает, кто такая Оля Полякова, потому что ей пофигу)

Ха-ха, тоже подумала об этом, а о Ким знает и говорит весь мир и она чувствует себя богиней!

Это некрасиво… Я не говорю, что я идеальна, но такой бы точно не хотела бы быть!

Напомним, ранее Оля Полякова жестко раскритиковала шоу "Холостяк".

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