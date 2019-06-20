Качаем ягодицы и спину: Маша Ефросинина показала необычную фитнес-уборку (видео)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая поделилась очередным видео рубрики "Маша-Приседаша"

Маша Ефросинина продолжает теперь засыпать поклонников целой серией полезных видео, в которых показывает комплексы упражнений для здоровой и красивой фигуры. Отметим, что Ефросинина активно ведет своей youtube-блог, в котором недавно запустила новую рубрику - #МашаПриседаша.

В рамках новой блог-рубрики Маша Ефросинина показывает различные комплексы упражнений. При этом телеведущая нашла интересный и практичный подход. Она записывает упражнения для разных жизненных ситуаций. Очень часто многие жалуются, что у них нет времени на занятия спортом. Ефросинина доказывает, что это время и место можно найти всегда. К примеру, начать тренироваться с ребенком, или во время просмотра любимого серила и даже во время уборки.

Так, новый ролик как раз посвящен фитнесу во время уборки.

"Уборка! Обожаю! Хотя по логике вещей, должна не любить — в моей юности мама заставляла меня перемывать квартиру заново, если находила грязь после только что сделанной мною уборки! Но к маме вопросов нет, грязь там действительно была, потому что Марийка во время уборки очень любила потанцевать. Новый комплекс #МашаПриседаша очень жизненный… Он очень прикладной и эффективный! Разбавляя уборку этими упражнениями, вы помогаете себе вдвойне: идет равномерная нагрузка и проработка слабых мест (спина, например), которые больше всего страдают во время уборки. Также ненавистная вам рутинная работа приобретает краски", - комментирует новое видео Ефросинина.

Фитнес во время уборки с Машей Ефросининой

Поклонники Маши уже успели прокомментировать ее новый комплекс:

"Маша, за юмор благодарю, но нужно попробовать тоже самое еще когда бегает 2 детей. Вы супер"

"Хорошо, что в видео сделан акцент на технике и, естественно, правильно, что указано поддерживать пресс. Опасные упражнения, если делать сходу. Если начать их, например, после сидячего положения без разминки и без растяжки - то может дать о себе знать любой отдел позвоночника, от шеи до крестца"

"Клас, Машуля, ты очень классная"

"Маша, пожалуйста, сделайте комплекс для тех, кто на попе в офисе. Утренняя зарядка с подушкой идет на ура, но в течение дня никакой активности не получается"

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Кстати, обратите внимание, что ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала антицеллюлитное упражнение. Анита обещает, что результат не заставит себя долго ждать. И уже через пару недель вы увидите первые достижения.

Также напомним, что до этого Маша Ефросинина призвала женщин любить себя без макияжа. Ведущую очень печалит, что многие женщины сильно зависят от мнения других.