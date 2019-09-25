Jerry Heil выпустила яркий ироничный клип на песню "Вільна каса"

Яркая украинская исполнительница Jerry Heil, чье настоящее имя Яна Шемаева, весьма стремительно ворвалась в шоу-бизнес со своим хитом "Охрана, отмена". А теперь артистка порадовала своих поклонников новой видеоработой - она выпустила ироничный клип на композицию "Вільна каса". Отметим, что сам трек вышел еще этим летом, а вот клип обнародовали только сейчас.

Режиссерами ролика #ВІЛЬНА КАСА стали Дима Манифест и Дмитрий Шмурак.

"Вільна каса" – продолжение супермаркетной саги "Охрана, отмена", где метафорически человеческие отношения раскрываются в бытовых ситуациях с пищей.

Фото: Jerry Heil (пресс-служба)

Как отметила сама певица, лейтмотивом песни служит история, которая случается часто: парень бросает девушку за ее лишний вес. Но фетшейминг приводит только к одному – он заставляет людей чувствовать стыд, следствием которого может быть депрессия.

Видео: Jerry Heil - #ВIЛЬНА_КАСА (youtube.com/Jerry Heil)

"В трек я вложила несколько основных месседжей. Во-первых, ироническое отношение к быту, ведь нет ничего серьезного, поэтому единственный правильный вариант действий в случае возникновения проблемной ситуации – высмеять ее. Во-вторых, "люби меня дрищем и люби жиробасом" – просьба девушки, главной героини текста, к парню увидеть за внешней оболочкой ее душу, а не оценивать "по обертке". А также высмеивание устаревших традиций и рамок, которые заставляют чувствовать себя неполноценно: вроде есть определенный возраст, до которого нужно выйти замуж и родить. Я, как представитель поколения Z, как никто другой знаю, как досаждает, когда родственники и друзья спрашивают, когда замуж", – прокомментировала Jerry Heil.

Фото: Jerry Heil (пресс-служба)

Композиция является лид-синглом будущего альбома "Я_ЯНА", который выйдет на You-Tube канале певицы уже 27 сентября.

Фото: Jerry Heil (пресс-служба)

Клип быстро набрал много тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев.

Дякую за просування українс кої мови! Ти — вогонь

ААААЙ ВОНА ВЫЙШЛА!!! Це РЕАЛЬНО ШЕДЕВР ЩЕ ОДИН

Звідки беруться такі божевільні ідеї для зйомки кліпу. Дуже дуже круто!

Это бомбезно! Хоть и нет кассы, но это круто! Конец вообще бомба! С премьерой! Ждём альбомчик! Ждём тур!

Нарешті дочекалися! Це знову хіт! Jerry, ти молодець)

Круто, Яно!!! Так тримати, стильно і смачно

Перша пісня яку я чекав чотири місяці)

Божеееее песня просто жиза, особенно когда отбираешь еду у парня. Яна спасибо тебе за всеее

Класно, українська музика починає відроджуватися

Коли розумієш , що так довго чекав не дарма

Это лучшее что я слышал...

Це просто вау! Нема слів - я в захваті! Молодці!

Скриншот комментариев (youtube.com/Jerry Heil)

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