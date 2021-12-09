Jerry Heil влюбила в украинский язык звезду Голливуда (фото)

Jerry Heil (фото: пресс-служба певицы)

Несколько недель Jerry Heil под руководством Брайана работала в студии Capitol Records, которая с 1940-х была колыбелью мировой музыкальной индустрии.

Также Брайан знакомил и представлял Jerry руководителям глобальных музыкальных компаний и деятелям шоу-биза, которые с радостью делились с ней опытом и полезными контактами.

Jerry Heil (фото: пресс-служба певицы)

Кстати, для нового трека, который был записан на Capitol Records, были приглашены музыканты из Калифорнийского университета.

Процесс записи происходил в революционном формате Dolby Atmos, который постепенно становится новым стандартом мирового шоу-бизнеса.

Jerry Heil (фото: пресс-служба певицы)

"Это было моей мечтой - создать альбом в таком звучании, потому что это триста шагов вперед от привычного нам с вами звука. Эффект такой, будто ты внутри концертного зала - и твой любимый исполнитель играет и поет для тебя, прямо в ухо. И теперь и моя музыка зазвучит так!" - говорит Яна.

"Лос-Анджелес - волшебный город. Кстати, Брайану, моему ментору, настолько понравилось звучание украинского языка, что он оставил ее кусочек в моем исполнении в песни. Но скоро сами все услышите", - интригует певица.

Jerry Heil (фото: пресс-служба певицы)