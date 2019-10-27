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Изысканный выход: Осадчая и Горбунов поразили стилем и элегантностью в Вене

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Счастливая семейная пара телеведущих показала новое фото с отдыха в Австрии

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов не только работают вместе, но и конечно же отдыхают. В данное время они находятся в Вене, где на днях рассказали о неожиданных встречах. Сейчас же семейная пара выложила новое элегантное фото в Instagram.

Осадчая надела красивое строгое платье, а Горбунов позирует в черном смокинге. Фотографию они сделали в шикарном пятизвездочном отеле, который занимает историческое здание в центре Вены.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети восторженно отреагировали на данный снимок и оставили свои комментарии.

  • Какие вы красивые;
  • Юра привет, а вы с Катей очень классные;
  • Фотка класс;
  • Очень красивая пара;
  • Мои любимые.

Скриншоты с Instagram

Стоит отметить, что Осадчая вместе с Горбуновым часто делятся на своих Instagram-страницах счастливыми моментами из своих поездок. В Вене супруги много гуляли по городу. Кроме того, сбылась еще одна мечта телеведущей – она побывала в музее Бельведер, в котором находятся работы известных художников.

Ранее сообщалось о том, что Осадчая удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа. Дело в том, что телеведущая примеряла на себя образ Мортиши Аддамс из знаменитого фильма ужасов "Семейка Аддамс".

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