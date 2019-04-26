Изысканная богиня: Настя Каменских перевоплотилась в Леди Лилит

Каменских поклонники начали сравнивать с Анной Седоковой
Настя Каменских за последние несколько дней заставила говорить о себе едва ли не все украинские СМИ. Так, украинская исполнительница отправилась на отдых в Париж, где по приезду сразу же еще раз спровоцировала слухи о своем романе с Потапом.
Из Парижа Каменских показывала и свои утренние пробежки на фоне достопримечательностей, и походы по музеям, и ночные прогулки… А также анонсировала и представила свой новый долгожданный клип на украиноязычную песню "Обіцяю".
Напомним, что в новой видеоработе Каменских приятно удивила и восхитила поклонников целой серией преображений в героинь всемирно известных картин художников. Певица показала образы Моны Лизы, Фриды Кало, Олимпии и даже Девушку с жемчужной сережкой. Фанаты Насти поспешили отметить, что этот клип можно пересматривать несколько раз и находить в нем новые детали.
Конечно же, после премьеры исполнительница продолжает засыпать поклонников различными фото со съемки. На своей instagram-страничке Настя Каменских показала несколько бекстейдж-фото.
При этом наибольший восторг вызвало фото Насти в образе рыжеволосой Леди Лилит – картина английского художника-прерафаэлита Данте Габриэля Россетти.
Настя Каменских в образе Леди Лилит (фото: instagram.com/kamenskux)
Картина Россетти - Леди Лилит
Поклонники Каменских пришли в восторг от такого образа. Также многие поспешили оставить свои различные отзывы о песне. Интересно, что некоторые сравнили ее с певицей Седоковой.
Бекстейдж-фото
Напомним, ранее Настя Каменских восхитила элегантностью в Париже. Певицу даже назвали "истинной парижанкой".