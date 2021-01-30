Известный украинский актер рассказал правду об отдыхе на Мальдивах: идеальное место?

Известный украинский актер Егор Крутоголов поделился впечатлениями от отдыха на Мальдивах. Артист недавно вернулся из отпуска, который провел с семьей на экзотических островах. Также он признался, что поехал в отпуск, так как работы в январе обычно не очень много.

Как прошли зимние каникулы Крутоголова в жаркой стране – рассказывается на сайте Dizel Studio.

"Томился дома, не знал, чем себя занять! Для телевизионщиков январь - "мертвый" месяц, самое время для отпуска. В этом году поехали на Мальдивы и совсем не жалеем", – рассказывает комик "Дизель шоу".

Егор Крутоголов с семьей на отдыхе на Мальдивах (фото: dizelstudio.com)

Однако отдыхом остались довольны все. Семья провела на райском острове две недели, в течение которых Крутоголов наслаждались прекрасными видами.

"Такое ощущение, что Мальдивы – идеальное место отдыха для людей. Потому что насекомые не досаждают, тень хорошая и белоснежные пляжи чистые. Кстати, песок – это кораллы, перетертые временем! Они не нагреваются на солнце. По пляжу вообще классно гулять. А какие невероятные там закаты, и каждый день разные! Небо и звезды на Мальдивах – это круче. Когда мы приезжали первый раз, я просто садился вечером на шезлонг, как перед большим экраном, и меня нельзя было оторвать от этих звезд", – вспоминает актер.

Тем не менее артист не проводит отдых пассивно наблюдая за закатами. Крутоголов рассказывает, что изучал и подводные красоты – занимался сноркелингом.

Артист отправился в отпуск со всей семьей – с супругой Екатериной, а также сыновьями Львом и Максимом. Старший сын Лев, как любитель экстрима, катался на катерах с инструктором, а Максик изучал новый для себя мир. Кстати, последнему – всего полтора года, но он уже летал за границу. А прошлом году родители свозили его на Маврикий.

Егор Крутоголов с семьей на отдыхе на Мальдивах (фото: dizelstudio.com)

"В прошлом году, конечно, Максика можно было положить в колыбель и все, он спит. А сейчас это уже полноценный мужик со своим мнением! Определенные трудности были. К тому же, у нас был ночной перелет с пересадкой в Дубае, и у Максика сбился режим. Когда все в самолете спали, он "тусил" – смеется Егор.

Напомним, что ранее известная украинская модель показала потрясающие снимки, сделанные на Мальдивах.

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