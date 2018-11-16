Известная украинская прима рассказала, сколько должна весить балерина

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Наталья Мацак дала ответ на вопрос, который волнует многих ценителей балета

Балерина не должна весить больше 50 кг. Такое мнение высказала Заслуженная артистка Украины Наталия Мацак.

"Но, кто-то весит меньше, потому что он меньше в принципе, у кого-то тяжелая кость, кто-то очень высокий и будет весить 52-54 кг", - сказала прима-балерина Национального академического театра оперы и балета в интервью "КП в Украине".

Наталия Мацак (фото: instagram.com/natalia_matsak)

При этом, по словам Наталии, важно то, как балерина работает.

"Важно иметь правильный и хороший дуэт с партнером. Если ты не группируешься правильно, не помогаешь партнеру, то полностью кладешь на его плечи весь свой вес в чистом виде.", - отметила 36-летняя звезда.

Наталия Мацак (фото: instagram.com/natalia_matsak)

"Бывает, мужчины становятся с очень легкими балеринами, которые действительно весят очень мало, но поднять их не могут, потому что они недвижимы", - добавила она и подчеркнула, что профессиональная подготовка имеет очень большое значение.

Ранее прима-балерина Национальной оперы Украины и звездная судья шоу Танцы со звездами Екатерина Кухар показала, как растягивает свое тело перед уроками классики и репетициями. Также звезда балета поразила поклонников откровенным декольте.

Видео: РБК-Украина