ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Известная украинская прима рассказала, сколько должна весить балерина

Lite » Звезды 16.11.2018 - 18:27
Известная украинская прима рассказала, сколько должна весить балерина
Коллаж РБК-Украина

Наталья Мацак дала ответ на вопрос, который волнует многих ценителей балета

Балерина не должна весить больше 50 кг. Такое мнение высказала Заслуженная артистка Украины Наталия Мацак.

"Но, кто-то весит меньше, потому что он меньше в принципе, у кого-то тяжелая кость, кто-то очень высокий и будет весить 52-54 кг", - сказала прима-балерина Национального академического театра оперы и балета в интервью "КП в Украине".

Известная украинская прима рассказала, сколько должна весить балерина

Наталия Мацак (фото: instagram.com/natalia_matsak)

При этом, по словам Наталии, важно то, как балерина работает.

"Важно иметь правильный и хороший дуэт с партнером. Если ты не группируешься правильно, не помогаешь партнеру, то полностью кладешь на его плечи весь свой вес в чистом виде.", - отметила 36-летняя звезда. 

Известная украинская прима рассказала, сколько должна весить балерина

Наталия Мацак (фото: instagram.com/natalia_matsak)

"Бывает, мужчины становятся с очень легкими балеринами, которые действительно весят очень мало, но поднять их не могут, потому что они недвижимы", - добавила она и подчеркнула, что профессиональная подготовка имеет очень большое значение. 

Ранее прима-балерина Национальной оперы Украины и звездная судья шоу Танцы со звездами Екатерина Кухар показала, как растягивает свое тело перед уроками классики и репетициями. Также звезда балета поразила поклонников откровенным декольте.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины балерина
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь