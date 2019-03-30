Итальянские каникулы: дочь Поляковой похвасталась прогулкой на гондоле

Девушка с грустью отметила, что пора уже возвращаться в школу
14-летняя дочь Оли Поляковой Маша растет вся в маму - настоящей длинноногой красоткой, девушка также с удовольствием ведет блог в Instagram и делится с поклонниками красочными фото и рассказами. Так, в марте она отправилась на каникулы в солнечную Италию. После прогулки в стильном наряде по величественной Флоренции юная Полякова отправилась в знаменитый город на воде - Венецию.
И конечно же, в первое посещение этого города следует обязательно прокатиться на гондоле, что Маша и сделала. Она опубликовала яркое фото, на котором сидит в лодке, плывущей по одному из многочисленных венецианских каналов.
"Это был последний день в Италии, теперь пора в школу, а вы соскучились по школе?" - прокомментировала публикацию девочка.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Пользователи сети тут же бросились писать, какая Маша красотка, и что в школу им совершенно не хочется.
Напомним, ранее дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой - девушка заметно похудела и явно готова к лету.
Мы также писали, что Маша Полякова блеснула стройными ножками в коротком мини-платье.