Итальянские каникулы: дочь Поляковой похвасталась прогулкой на гондоле

14-летняя дочь Оли Поляковой Маша растет вся в маму - настоящей длинноногой красоткой, девушка также с удовольствием ведет блог в Instagram и делится с поклонниками красочными фото и рассказами. Так, в марте она отправилась на каникулы в солнечную Италию. После прогулки в стильном наряде по величественной Флоренции юная Полякова отправилась в знаменитый город на воде - Венецию.

И конечно же, в первое посещение этого города следует обязательно прокатиться на гондоле, что Маша и сделала. Она опубликовала яркое фото, на котором сидит в лодке, плывущей по одному из многочисленных венецианских каналов.

"Это был последний день в Италии, теперь пора в школу, а вы соскучились по школе?" - прокомментировала публикацию девочка.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Пользователи сети тут же бросились писать, какая Маша красотка, и что в школу им совершенно не хочется.

"Не очень, если честно"

"Нееееттт"

"По школе нет, по ДРУЗЬЯМ"

"Вау, у тебя очень красивое лицо"

"Красотка"

"Если чесно не очень! Ти супер"

"Хорошо тебе, Маша"

"Хочу обратно в Италию("

"Нет, по школе не соскучилась, а по твоим фоткам да))"

"Просто красоточка. ТОР милаааа"

"Королева! ты лучшая"

Напомним, ранее дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой - девушка заметно похудела и явно готова к лету.

Мы также писали, что Маша Полякова блеснула стройными ножками в коротком мини-платье.