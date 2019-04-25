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Истинная парижанка: Настя Каменских восхитила элегантностью в Париже

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2019 - 11:36
Истинная парижанка: Настя Каменских восхитила элегантностью в Париже
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских пытается отыскать Мону Лизу

Настя Каменских продолжает изучать парижские улочки и достопримечательности. Украинская исполнительница всего за несколько дней пребывания в столице Франции успела создать буквально десятки инфоповодов. Чего только стоит создание новой волны слухов о своем романе с Потапом. По крайне мере то, что Потап и Настя Каменских отдыхают в Париже – это факт. В принципе, они и не скрывают, что отдыхают в одном городе, посещают одни и те же места. Кроме того, поклонники Потапа и Насти подозревают, что пара остановилась в одном и том же отеле.

Как бы там ни было, а в Париже у Каменских очень насыщенные будни и выходные. Примечательно, что помимо прогулок Настя не забывает и о тренировках. Так, певица показала свою утреннюю пробежку по Парижу. Исполнительница сделала серию фото, на которых позирует в спортивном костюме.

А после бодрого пробуждения Каменских отправилась в один из самых известных во всем мире музеев, а именно – в Лувр. Конечно же, здесь певица также сделала сразу несколько фото. Однако больше всего внимание поклонников привлек умиротворенный портрет их любимицы. Так, на снимке Настя Каменских позирует в уютном свитшоте с оригинальным принтом. Девушка смотрит в сторону. А подпись к фото звучит следующим образом: "Пытаюсь отыскать Мону Лизу".

Настя Каменских в Лувре

Настя Каменских в Лувре (фото: instagram.com/kamenskux)

Кстати, в этом свете следует напомним, что буквально вчера, 24 апреля, Каменских анонсировала свой новый клип. На своей страничке певица опубликовала короткий тизер, на котором перевоплощается в Мону Лизу!

Поклонники же Каменских поспешили оставить свои отзывы под ее фото:

  • Как же ты красива!
  • Свитшот классный))))
  • Настя, ты прекрасна.....
  • Такая гарнюничка!
  • Парижанка)
  • Очень необичная, загадочная персона, на себя как-будто не похожа!
  • Это ты, красотка, даже лучше Моны)
  • Школьница)
  • Классное фото!

Каменских

Настя Каменских

Истинная парижанка: Настя Каменских восхитила элегантностью в Париже

Настя Каменских в Лувре (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Потап рассказал о случае в Париже, изменившем его жизнь

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