Истинная красота: Анна Ризатдинова восхитила точеной фигурой в роскошных платьях-вышиванках

Анна Ризатдинова также не отстает от моды. Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро присоединилась к звездному флешмобу в честь Дня вышиванки (16 мая). Конечно же, в этот день украинские селебритис спешат показать свои самые роскошные и самые оригинальные наряды с народным орнаментом. При этом, как правило, певицы и телеведущие отдали предпочтение именно нарядным платьям-вышиванкам, которые смотрятся очень элегантно.

Свой уникальный выбор продемонстрировала и Ризатдинова. Более того, гимнастка показала сразу два нежных платья с вышивкой!

Первый вариант – платье нежно-голубого оттенка с вышивкой пудрового цвета. Платье декорировано кистями и оборками на рукавах. Свой образ Ризатдинова дополнила полупрозрачными туфлями-лодочками на высоком каблуке. В целом, образ получился очень романтичный и нежный. При этом макияж сделан с максимальным акцентом на естественность. Волосы лишь слегка завиты.

Анна Ризатдинова в платье-вышиванке (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Еще один нарядный варинт – полностью белоснежное платье с едва заметной вышивкой. Однако основная декоративная изюминка этого платья – сложная техника с разными дирочками, которые формируют флористические узоры. И вновь уже знакомый акцент на естественность и натуральность. Минимум яркой косметики и никаких вычурных причесок.

Анна Ризатдинова в белоснежном платье-вышиванке (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

При этом Ризатдинова попросила у многотысячной армии поклонников выбрать, какой образ им нравится больше.

"Вы прекрасны во всех образах!"

"Какая же красивая!"

"Вам очень к лицу!"

"Все варианты. Вы красавица!"

"Вы очень красивая"

"Во всех образах Вы красавица!"

Напомним, что ранее свой не менее роскошный образ в платье-вышиванке продемонстрировала также Тина Кароль. Более того, украинская певица также показала уникальный подарок от поклонников - картину с точной копией своего портрета.

Также Ольга Сумская в вышиванке показала украинских звезд в национальных костюмах.