Испытание для отношений: Холостяк 9 дал советы, как не поубивать друг друга на карантине

Вот уже больше месяца Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Даша Квиткова находятся на самоизоляции и стараются оставаться дома. При этом парочка находит, чем заняться - они вместе готовят и занимаются спортом, смотрят много фильмов и сериалов, не забывая делиться рекомендациями с поклонниками. Кроме того, влюбленные завели себе котенка Каспера, на котором "тренируются" перед детками. Однако находиться вместе постоянно оказалось все же непросто. На своей странице в Instagram шоумен рассказал, как они с любимой избегают конфликтов и умудряются не поссориться.

Добрынин опубликовал пикантный кадр с Квитковой, на котором девушка запрыгнула на него и обнимает ногами и руками, при этом они оба лишь в нижнем белье. Ведущий поделился советами, которые могут помочь парам выпустить пар и не скандалить во время карантина.

"За две последние недели я дал 4 интервью на тему, как не поубивать друг друга на карантине. Сначала отвечал коротко и просто, потом решил более серьезно разобраться в вопросе. В обычные дни, без пандемии, мы не проводим со своими родными, вторыми половинами 24 часа в сутки в течение недели. У нас есть время, чтобы отдохнуть друг от друга, перезагрузиться и не вываливать свое недовольство. Но это в обычные дни.



Просто сейчас в четырех стенах отношения каждого могут напоминать Чуха и Зуд из «Симпсонов». И знайте, это абсолютно нормально, ведь каждый из нас реагирует на стресс по-своему. Мы уже не так уверены в будущем, логично здесь и страх, а может будет так всегда? До кучи еще и невозможность побыть одному или выйти на свежий воздух. Вот вам и испытание для отношений. Чтобы было меньше конфликтов, вот что мы с Дашей делаем в паре:

— Переключаем внимание друг с друга на что-нибудь другое. На книги, сериалы онлайн-курсы, которые давно хотелось пройти, или даже домашние дела. Отвлекайся— в этом нет ничего плохого.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

— Выделяем себе личное пространство. Каждому нужно некоторое время, чтобы побыть наедине. Поговори со своей девушкой (любимым) о том, что хочешь час-два в день уединиться, чтобы не подумалось, что ты кого-то избегаешь. Пойди на кухню или балкон, чтобы просто посидеть в тишине.

— Вспомните общие интересы. Побыть в одиночестве— это круто, но когда ты живешь не один, такой способ проведения времени может стать проблемой. Посмотрите вместе сериал, соберите пазлы, приготовьте ужин и говорите о приятном, что будет отвлекать", - предложил экс-Холостяк.

Отметим, что у пары была запланирована свадьба на 23 мая, однако из-за пандемии коронавируса и карантина им пришлось перенести торжество на осень.

Напомним, невеста 9-го Холостяка Дария Квиткова растрогала признанием о любимом и заявила, что она очень с ним счастлива.