"Исполнила сразу две мечты": Даша Трегубова спела в прямом эфире шоу Х-фактор 10 сезон

Даша Трегубова (фото: СТБ)

Это было неожиданное, но очень яркое выступление от ведущей проекта

В третьем прямом эфире вокального шоу Х-фактор 10 сезон на СТБ запела даже ведущая проекта, актриса Даша Трегубова.

Поскольку вечер был посвящен кинохитам, ведущая также предстала перед зрителями в образе кинозвезды, в сверкающем черном платье в пол с глубоким декольте. И вместе с участниками исполнила знаменитый трек Million dreams из кинофильма The Greatest Showman.

Общая песня – The Greatest Showman – Million dreams – Х-фактор 10

"Спеть на большой сцене было моей давней мечтой. Но поскольку я не планировала становиться певицей, даже подумать не могла, что это все-таки произойдет когда-нибудь! Когда руководитель проекта Лена Романенко рассказала мне о такой идее, честно, я просто бегала, и кричала, как это круто (улыбается). Более того, у меня, как у актрисы еще была мечта сыграть в мюзикле, а значит, в субботу на сцене Х-фактора я исполнила сразу 2 своих мечты. Ради этого и стоит вообще жить и работать, это невероятно!", - поделилась впечатлениями Даша.

Даша Трегубова на сцене шоу Х-Фактор (фото: СТБ)

Зрители в комментариях к видео высказали удивление и восхищение номером и вокалом ведущей: "Прям ностальгия запела! Спасибо за такое волшебство! Дашенька там была очень к месту. Магия!", "Ведущая шикарна! Наконец-то заблистала", "Ведущая поёт?! Круто!))))", "Какая ведущая, крутая. Молодец", "Так круто вместе все спели. Супер постановка! Самое интересное начало из всех в этом сезоне".

Напомним, ранее Оля Полякова трудоустроила еще одну участницу Х-фактора.

Так, подопечные Андрея Данилко коллектив Romax выступили с хитом Рики Мартина "Livin' la Vida Loca" в украинском переводе. Для номера мужчины пригласили сыграть на саксофоне свою подругу Алину Сакс. После выступления Оля Полякова призналась, что больше в выступлении группы всего ее впечатлила именно саксофонистка.