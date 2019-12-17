ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Исполнила сразу две мечты": Даша Трегубова спела в прямом эфире шоу Х-фактор 10 сезон

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.12.2019 - 12:28
"Исполнила сразу две мечты": Даша Трегубова спела в прямом эфире шоу Х-фактор 10 сезон
Даша Трегубова (фото: СТБ)

Это было неожиданное, но очень яркое выступление от ведущей проекта

В третьем прямом эфире вокального шоу Х-фактор 10 сезон на СТБ запела даже ведущая проекта, актриса Даша Трегубова.

Поскольку вечер был посвящен кинохитам, ведущая также предстала перед зрителями в образе кинозвезды, в сверкающем черном платье в пол с глубоким декольте. И вместе с участниками исполнила знаменитый трек Million dreams из кинофильма The Greatest Showman.

Общая песня – The Greatest Showman – Million dreams – Х-фактор 10

"Спеть на большой сцене было моей давней мечтой. Но поскольку я не планировала становиться певицей, даже подумать не могла, что это все-таки произойдет когда-нибудь! Когда руководитель проекта Лена Романенко рассказала мне о такой идее, честно, я просто бегала, и кричала, как это круто (улыбается). Более того, у меня, как у актрисы еще была мечта сыграть в мюзикле, а значит, в субботу на сцене Х-фактора я исполнила сразу 2 своих мечты. Ради этого и стоит вообще жить и работать, это невероятно!", - поделилась впечатлениями Даша.

&quot;Исполнила сразу две мечты&quot;: Даша Трегубова спела в прямом эфире шоу Х-фактор 10 сезон

&quot;Исполнила сразу две мечты&quot;: Даша Трегубова спела в прямом эфире шоу Х-фактор 10 сезон

Даша Трегубова на сцене шоу Х-Фактор (фото: СТБ)

Зрители в комментариях к видео высказали удивление и восхищение номером и вокалом ведущей: "Прям ностальгия запела! Спасибо за такое волшебство! Дашенька там была очень к месту. Магия!", "Ведущая шикарна! Наконец-то заблистала", "Ведущая поёт?! Круто!))))", "Какая ведущая, крутая. Молодец", "Так круто вместе все спели. Супер постановка! Самое интересное начало из всех в этом сезоне".

Напомним, ранее Оля Полякова трудоустроила еще одну участницу Х-фактора.

Так, подопечные Андрея Данилко коллектив Romax выступили с хитом Рики Мартина "Livin' la Vida Loca" в украинском переводе. Для номера мужчины пригласили сыграть на саксофоне свою подругу Алину Сакс. После выступления Оля Полякова призналась, что больше в выступлении группы всего ее впечатлила именно саксофонистка.

Зважені та щасливі 9 сезон 16 выпуск: кто покинул проект Суперблондинка Полякова на X-Факторе решилась на кардинальню смену имиджа
Новости Украины СТБх-фактортв-шоу
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь