Искала свой путь: Екатерина Астахова о карьере, семье и новом проекте "Три сестры"

Популярная актриса Екатерина Астахова исполнила одну из главных ролей в новой 8-серийной детективной мелодраме «Три сестры», премьерные серии которой телеканал «Украина» покажет в понедельник, 2 марта, в 21:00. О новой роли, тонкостях актерской профессии и личном артистка рассказала во время эксклюзивного интервью.

Расскажите о проекте «Три сестры», чем он вас заинтересовал, почему захотели сниматься? Как проходил кастинг?

Кастинг проходил стандартно. Мне прислали синопсис, я ознакомилась с историей, записала пробы. Я играю одну из сестер – Марию, а все события происходят в кругу большой семьи. События страшные, интересные, в какой-то степени достаточно душевные, но тайны и трагедии раскрывают, как мне кажется, этих героев, их человеческие и душевные особенности. Интересно наблюдать, как они меняются, да и вообще, взаимоотношения между людьми – это актуально всегда.

Ваша Мария: какая она – похожа ли на вас, или наоборот – другая? Что берете у нее, а что добавляете от себя?

Я стараюсь представить, что это за женщина, какая она и ее характер. И мне бы хотелось в работе больше идти именно от нее. Потому что я-то уже представляю, как бы повела себя в той или иной ситуации, но тут важно, раскрыть образ персонажа. Если она не позволяет себе это или то, значит, она определенным способом, другим, может проживать эту ситуацию и реагировать на какие-то большие, ключевые, изменения. Поэтому я хочу и стараюсь отталкиваться, скорее, от персонажа.

На самом деле она мне близка тем, что Мария простая женщина. В большей степени она добрая, но в ней есть характер, который она сама в себе не открыла еще, и, наверное, даже не подозревает, что у нее есть вообще такой характер. Еще близка тем, что у нее теплые отношения с сыном и со всеми членами семьи.

Что для вас вообще является ключевым при выборе проекта: идея, сценарий, персонаж, режиссер?

Важно все! Конечно, я интуитирую, чувствую. Скажем так, эта история меня заинтересовала тем, что несет не совсем положительный характер, там есть то, что меня сбило с толку в самом начале… я не буду рассказывать историю... когда я начала читать, поняла, что благодаря этому отображается и раскрывается такая гамма человеческих качеств. Это интересно, дай Бог, чтобы у нас все получилось!

Как сложились отношения с партнерами на площадке, особенно интересно – с вашими «сестрами»? Насколько для вас важно подружиться с партнерами?

Мы пока только знакомимся. На данный момент, мне кажется, все достаточно тепло. Для меня главное, чтобы в работе были эти «петелька-крючочек», в каком-то смысле, чтобы мы умели видеть друг друга, друг от друга отталкиваться, слышать! Должна быть живая связь, нужно найти на интуитивном уровне что-то друг от друга, какое-то родство. Потому что в жизни нельзя встретить чужого человека, чтобы он сразу стал твоим. Это все время. А времени у нас пока было недостаточно, чтобы пообщаться. Но я за то, чтобы это происходило в работе. Самое большее откровение, и в актерской работе особенно, проявление чувств и эмоций, оно происходит именно в работе. И партнеры для тебя максимально открываются именно в творческом процессе.

Зритель увидит вас с новой стороны? Возможно, будете участвовать в экшн-сценах или планируется смена имиджа?

Я бы очень хотела, чтобы зрители увидели меня по-новому. В любом случае, это положительная героиня, и в этом сложность, ведь хочется быть разной. В эту девушку я, конечно же, вкладываю определенные черты своего характера, а Рома Барабаш, наш режиссер, мне помогает и подсказывает, как быть. Как бы там ни было, есть одна история и роль, а если ее сыграют разные артисты – это будут разные истории. Можно играть одного и того же персонажа, произносить одинаковый текст, но… у каждого актера персонаж получится совершенно другим. Я оставлю свой след в образе Марии, безусловно. Мне хочется быть другой, я стараюсь, а вскрытие покажет, как говорит наш режиссер (смеется). И зрители оценят, удалось ли мне быть другой, во всяком случае, я максимально стараюсь.

В плане имиджа – будут ли какие-то изменения во внешности? Однажды вы вдруг перевоплотились в блондинку… Как себя ощущали?

Прекрасно! Отлично поработали, это был проект «Птица в клетке». Навсегда остаться в этом образе мне не хотелось, потому что это все-таки не моя природа. Но я не исключаю, что снова стану блондинкой. Запретов на постричься или покраситься для роли у меня нет, наоборот – это мне очень сильно помогает найти образ, который позволит мне не повторяться. Конечно, нужно следить за собой, потому что можно после сьемок уйти, имея на голове три пера, ведь хочется дальше работать. Но все-таки природа знает свое дело, я не смогла остаться в этом цвете, потому что это не моя энергия, но я не исключаю, что у меня снова будет такое настроение, и быть может, такая работа.

Актерам очень важно черпать откуда-то вдохновение. Откуда вы черпаете вдохновения для работы на съёмочной площадке?

Каждый день! Все, с чем мне приходится столкнуться ежедневно, я вижу смысл и могу найти вдохновение. Я люблю людей, книги, музыку… не все подряд, больше предпочитаю классику, также мне нравятся современные истории, авторы, музыканты. Хотя в плане музыки я меломан.

Почему выбрали актерскую профессию. Как считаете, человек выбирает актерскую профессию, или она его «находит»?

Все-таки могу сказать, что я искала этот путь – шла к этому, стучалась в закрытые двери. Наверное, интуитивно… Каждая девочка с детства мечтает быть артисткой – это банально, но так и есть. А дальше ты уже либо начинаешь предпринимать какие-то действия, либо остаешься на том же уровне мечтаний. Когда ты веришь, что все может получиться, идешь к этому, и если так суждено «сверху», то в итоге ты к этому придешь.

Та картинка, которую вы видели в юности – как выглядит актерская профессия – совпадает ли с реальностью?

Мне всегда было интересно думать о процессе сьемок кино. В детстве я не понимала, как это все происходит, но, например, представляла, как еду в машине, и у меня тут такая драматическая сцена, как я рыдала… и р-р-раз у меня такой взгляд, думаю: «Ну что же никто не снял в кино или на камеру, в такой-то момент, когда у меня такой взгляд получился?». В принципе, процесс весьма похож на то, что я представляла, в реальности мы лишь отрабатываем несколько дублей. Сейчас, конечно, все гораздо спокойнее воспринимается, чем в детстве. Мои фантазии, если говорить о кино, совпали. Но я не думала, что это так непросто физически. Конечно, каждая профессия по-своему сложная, актеры помимо таланта, должны обладать большой выносливостью!

Кстати, занимаетесь ли вы спортом для поддержания формы или восстановления сил? Что вам помогает отдохнуть после съемок?

Спорт – это в какой-то степени образ жизни. Не могу сказать, что я заядлая атлетка, но стараюсь направлять себя в этом смысле, заставлять… Как я отдыхаю? Могу отдохнуть, приготовив что-то вкусное или просто полежать с детьми на диване. Когда настроение хорошее – всё прекрасно!

А ваш идеальный выходной – какой он?

Когда все дома!

Ваши дети мечтают пойти по вашим стопам?

У моих детей профессии меняются каждый день. Дочка хотела быть и учительницей, и кассиром в магазине, и врачом, в салоне красоты была парикмахером – она всячески ищет себя, Сын тоже, тот ещё деятель.

Узнают ли вас по телевизору?

Узнают, но реагируют очень по-разному. Если видят, что на экране я плачу, на полном серьезе, говорят: «Ты там плакала, тебя кто-то обидел?» Мне приходится объяснять, что нет – все в порядке. Это очень мило!

Какие вещи вас демотивируют или могут расстроить?

Я живой человек, меня многое может расстроить. Есть очень сложные истории, беды, которые происходят с людьми, они меня очень расстраивают, потому что все это я проношу через себя. Не могу пройти мимо или не заметить… у меня как-то не получается, я сопереживаю людям и стараюсь наблюдать. У меня есть любопытство к наблюдению за людьми, тем более, что это часть актерской профессии. Например, на первом курсе актеров целенаправленно учат наблюдать и отображать увиденное. Оно не то что вошло в привычку, но часто замечаю и вижу то, что меня трогает: дети, старики, наркозависимые, которых вижу случайно… а, может, и неслучайно… Если вижу, то никогда не осуждаю, а сопереживаю и желаю всего самого доброго внутри.

Какой видите себя лет через двадцать, как, возможно, изменится мир?

Думаю, лет через двадцать у меня будут внуки. И мне бы хотелось быть продвинутой бабулей (смеется). Какой я вижу себя через 20 лет? Как изменится мир? Надеюсь, в Мирную сторону.