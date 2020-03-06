Ирина Федышин поделилась секретами стройности и отношением к "уколам красоты"

Ирина Федышин, пожалуй, самая гастролирующая артистка нашей страны. Но чтобы всегда быть в хорошей форме, нужно соблюдать определенные правила. В рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», певица призналась, делала ли она пластические операции и что ей помогает поддерживать стройную фигуру.

Ирина Федышин говорит, что с таким насыщенным гастрольным графиком ей не нужны дополнительные физические нагрузки или особые диеты. При росте 1 метр 67 сантиметров певица весит 56 килограммов. Правда, некоторыми личными секретами красоты женщина все же поделилась.

«Я стараюсь следить за своим питанием. Не так чтобы фанатично, просто в разумных пределах. Меньше объедаться какими-то бутербродами, булками, жареным. Все же стараюсь употреблять больше овощей, фруктов, полезную пищу», – рассказала Ирина Федышин в эфире канала «Украина».

Ирина Федишин (фото: ТК "Украина")

Также певица призналась, что не делала никаких пластических операций, но спокойно относится к тому, чтобы улучшить свой вид с помощью современных бьюти-процедур.

«Все мы стареем. И, в принципе, я отношусь к этому нормально, но с умом. Если девушка начинает в 20 лет делать пластику, то я считаю это неразумным. Естественная красота – это естественная красота. Но если со временем появляется какая-то глубокая морщина, то почему не пойти и не залить ее?» – поделилась мнением Федышин в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях».

Напомним, ранее Ирина Федышин призналась, сколько брат-депутат вложил в нее.