Иракли Макацария обратился к Холостяку-10 Максу Михайлюку

6 марта на СТБ стартует десятый сезон романтического реалити Холостяк, главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк. Экс-Холостяк, любимец телезрительниц, а также тренер проекта «Зважені та щасливі» Иракли Макацария поделился с ним несколькими советами.

«Во-первых, поздравляю Макса с тем, что он стал 10 Холостяком. Хочу пожелать ему принимать рациональные решения без лишних эмоциональных всплесков. Это очень сложно делать на проекте – тебя захватывает буря эмоций и страстей. Мой совет: глубоко вдохнуть, хорошо все обдумать и сделать свой выбор, – говорит Иракли. – Желаю Максу всегда оставаться собой, не позволяя регалиям «Неземного Холостяка» вскружить себе голову. Главное – оставаться тем парнем, которым он есть на самом деле. Этого будет абсолютно достаточно. Никаких других советов давать не буду. Я считаю, что все должны поступать так, как они чувствуют».

Холостяк-10 Макс Михайлюк

Напомним, недавно телеканал СТБ представил промо-ролик 10 сезона. Саундтрек к нему – песню Рианны Diamonds – исполнили супруги Вера Кекелия и Роман Дуда.

Напомним, ранее Холостяк 9 с невестой полетали над Рио-де-Жанейро на вертолете: захватывающие дух кадры.