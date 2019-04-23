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Интервальное голодание: диетолог раскрыла тонкости модной диеты


Эксперт пояснила главные принципы популярной диеты

Интервальное или периодическое голодание стало не так давно трендом диететической моды. Его успели испытать на себе не только голливудские звезды, но и украинские знаменитости, например, певица Слава Каминская и ее мама. Принцип 16/8 набирает все большую популярность, поэтому важно разобраться, как применить его на практике. Профессиональный диетолог Ольга Усенко рассказала о тонкостях такого метода питания и особенностях режима на своей странице в Instagram.

Принцип 16/8 – это 8 часов подряд для получения еды и перерыв в 16 часов между последним и последующим приемом пищи.

Как это применить на практике:

  • 3-х разовое питание за эти 8 часов: завтрак - 8:00; перекус - 12:00; ужино-обед - 16:00;
  • все приемы пищи могут быть полноценные и максимально сытными;
  • время можно двигать как удобно, но это оптимальный вариант применения в обычной жизни;
  • для тех, кому важен поздний ужин, делаем завтрак в 11-12 часов;
  • главный критерий - первая еда спустя 16 часов;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • воду, чай травяной можно пить и в момент 16-часового интервала, кофе не желательно;
  • можно практиковать не каждый день, а пару раз в неделю, как и другие варианты периодического голодания.

"Проанализировав собственные ощущения, могу сказать, что это отличная система для тех, кто любит есть относительно большими порциями и при этом хочет ощущать легкость и комфорт. Так же хорошо уходит отечность и организм, по ощущениям, действительно становится более подвижным. Нет чувства голода, если приемы пищи были достаточно калорийны и нет постоянного желания что-то есть", - отметила диетолог.

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