Инструкция волшебства: Снежана Бабкина раскрыла ритуал, исполняющий новогодние желания

В преддверии новогодней ночи все активно заканчивают последние приготовления и вспоминают об интересных историях, связанных с этим праздником. К примеру, Сергей Бабкин недавно рассказал о самом неудачном праздновании Нового года, которое он хотел бы стереть из своей памяти. Однако последние 12 лет он встречает его с любимой семьей - женой Снежаной и детьми, которых в этом году стало трое, ведь у пары родился сыночек Елисей. А его супруга решила поделиться с поклонниками волшебным ритуалом, благодаря которому исполняются все желания, загаданные в новогоднюю ночь.

"Рецептом волшебства" мама троих детей поделилаась на своей странице в Instagram. Снежана также выложила очаровательное праздничное фото, на котором запечатлена в блестящей серой футболке и с обручем в виде мышиных ушек на голове. Волосы она собрала в хвост, а лицо украсила сверкающим глиттером.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Далее Бабкина подробно расписала, что нужно сделать, чтобы загаданные вами желания исполнились.

"ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНИЛИСЬ!!! У меня из 12 исполнилось 11 желаний! Мой новогодний ритуал, который я совершаю более 25 лет подряд Повторяю для Вас инструкцию ВОЛШЕБСТВА

1. Покупаете новую ёлочную игрушку!!!Важно!! Чтобы «шляпка» наверху игрушки открывалась!!

2. До Нового Года берёте четвертинку тетрадного листа(размер) и пишите на нём 12 желаний на будущий год. Абсолютно реальных желаний.

p.s. Мы вчера читали дома свои прошлогодние желания и Веся расстроилась, что у неё не сбылось- Конфетный дождь.

3. Уточнение! Каждое желание пусть начинается со слов «Я Хочу»

4. Написали 11 желаний, а 12е пишите такое - «Я хочу, чтобы все мои желания исполнились!»

5. Прочитайте их вслух себе и порадуйтесь- скоро все ваши мечты сбудутся!!!

6. Сверните листочек трубочкой. Можно обвязать ниточкой или заклеить маленьким кусочком скотча, чтобы не развернулась.

7. Откройте игрушку, засуньте туда ваши желания, закройте.

8. Повесьте игрушку на ёлку. Если нет ёлки, можно на ручку окна или куда захотите.

9. Все новогодние праздники ваши желания в новогодней игрушке висят и набирают волшебную энергию.

10. В конце января, или позже, складываете игрушку в коробку и забываете о ней на год.

11. Перед следующим Новым годом, украшая ёлку, находите заветную игрушку, ловко вынимаете желания, читаете.

12. Радуетесь и бежите за новой ёлочной игрушкой для ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ. Сегодня вечером буду писать желания. Сниму для вас сторис. Кто со мной?" - поделилась Снежана.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

В комментариях многие подписчики поблагодарили ее за такую прекрасную идею и отметили, что обязательно попробуют последовать этому волшебному ритуалу.

Круто! Спасибо за отличную идею! Побежала писать)))

так мило

Спасибо! Отличная традиция! Я за новой игрушкой....

Спасибо за детальную инструкцию, обязательно буду писать

Класс!!! Спасибо, так и сделаю

Здорово и волшебно

Супер. Спасибо за классную идею. Так и сделаю

Очень здорово. Решили сделать это волшебство семейной традицией. Спасибо!

Спасибо! В этом году обязательно попробуем всей семьей )))

Класс) обязательно попробую такой волшебный способ

Скриншот комментариев (instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, что не так давно Сергей Бабкин отпраздновал день рождения. По такому случаю его жена Снежана опубликовала романтические снимки из семейного альбома. Кадры были сделаны в разные периоды жизни влюбленных.