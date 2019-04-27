"Иногда важно сделать паузу": жена Тищенко устроила себе каникулы без мужа

Жена известного ресторатора и телеведущего Николая Тищенко Алла Барановская на днях с размахом отпраздновала свое 24-летие - супруг устроил любимой роскошное торжество в ресторане. А уже через несколько дней молодая мама решила устроить себе каникулы за границей - причем без мужа.

На своей странице в Instagram Алла опубликовала красочный снимок из Рима. Девушка позирует в трендовых черных велосипедках и красном плаще, а также повязке на волосах и солнцезащитных очках.

Барановская призналась, что улетела на отдых с подругой, просто расслабиться, погулять и вкусно покушать.

"Мои римские каникулы. Я впервые спонтанно купила билеты за 10 часов до вылета, отпросилась у мужа, семьи, у админчиков и на 4 дня улетела просто вкусно кушать, гулять по Риму, болтать и много смеяться. За эти дни 0 новых фото, простите ребята, но не судьба. Два дня не снимала тапочки и спортик; Почти не открывала рабочие чаты; Обжорство с утра до вечера и плевать не вес; Самый вкусный беллини пьётся так легко и вкусно; P.s. Иногда так важно сделать паузу и улететь на уикенд с подругой", - поделилась девушка.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Мнения подписчиков разделились - некоторые удивились, что Алла может так просто оставить мужа и ребенка и уехать на отдых, другие же радуются за нее и соглашаются, что нужно иногда устраивать себе спонтанную перезагрузку.

"Вам повезло, что так спокойно можете оставить ребёнка, мужа)) я бы так не смогла) день не день без них рядом... слишком сентиментальная наверно"

"Спонтанные поездки- самые крутые!!! Надо давать себе возможность выдохнуть!"

"Обожаю спонтанные вкусные поездки"

"Какая прелесть"

"Це чудово. Ви прекрасні"

"Повністю Вас підтримую, Спонтанні подорожі це супер"

"Спонтанный отдых всегда лучше"

"Такие паузы дают отличную перезагрузку"

"Умница!! Это одно из лучших лекарств"

"Ты прекрасна. Отдыхай и набирайся сил"

Напомним, ранее жена Николая Тищенко Алла Барановская похвасталась идеальной фигурой в total black образе.

К слову, Алла Барановская поделилась своим мнением о роли женщины в семейной жизни и отношениях.