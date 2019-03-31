"Иногда стоит уединиться": Лилия Ребрик умилила сеть весенней романтикой с мужем

Украинская телеведущая Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий стараются среди трудовых будней выкроить время для того, чтобы побыть вместе. В их семье царит романтика и полное взаимопонимание, а поклонники берут пример со счастливой звездной пары. Так, Лилия и Андрей отправились вместе в Австрию, правда, по рабочим вопросам, но все же это был прекрасный повод оказаться наедине и провести время вместе.

Ведущая и ее муж успели посмотреть местные достопримечательности и сделать счастливые селфи на их фоне. Они признались, что хоть считают себя безумными родителями, но понимают, что должны посвящать время друг другу и наслаждаться совместным времяпровождением для поддержания пламени страсти и романтики.

"Собираем чемоданы и летим из прекрасного Вены в наших прекрасных детей. Соскучились невероятно! Мы сумасшедшие родители. Это у нас первая такая вылазка без детей. Спасибо бабушке, которая осталась с ними. И скажу вам откровенно: надо иногда уединяться. Это так важно для нас, взрослых. Пусть по работе, пусть на два дни - но вдвоем", - отметила Ребрик.

Счастливые Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также она пояснила, что спешит в Киев и хочет успеть проголосовать на выборах и выполнить свой гражданский долг. Впрочем, после этого Лилия показала фото с избирательного участка в подтверждение своих слов.

Поклонники пришли в восторг от романтической фотосессии влюбленных и сияющих от счастья Лилии и Андрея. В комментариях они выразили восхищения их парой и назвали их самой красивой семьей.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Какие вы классные! Молодцы!", "Ви супер сім'я! Встигаєте всюди!", "Красавцы! Любоваться, не налюбоваться Вами!", "Красивые, счастливые! Клас!", "Самая красивая, сексуальная пара, залюбуешься", "Молодцы! Нужно отдыхать вдвоём,это очень классно! Потом ещё больше хочется жить и любить!", "Неужели ещё бывает такая любовь? Счастья Вам и всей Вашей семье!" - писали восторженные фолловери.

Напомним, что Лилия Ребрик научила правильно выбирать витамины для детей и дала ценные советы.

Ранее Лилия Ребрик пленила нежной фотосессией в образе прекрасной лесной Мавки.