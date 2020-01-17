Именинница Оля Полякова в купальнике соблазняет идеальными формами на пляже в Мексике

Оля Полякова после череды концертов в США и Канаде отправилась в отпуск в Канкун, Мексика. Кстати, тут же отдыхает и экс-жена Потапа Ирина Горовая с детьми. Кроме того, Мексику для семейного отдыха облюбовали Потап и Настя Каменских. У Оли также есть еще одна причина полететь в отпуск и побаловать себя заслуженным отдыхом – 17 января певица отмечает день рождения. Так, артистка показала серию горячих пляжных фото, на которых запечатлена в желтом сдельной купальнике с надписью Miami.

"Королева ночи" с удовольствием позирует у океана и демонстрирует со всех ракурсов свои идеальные формы.

"Канкун! Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал, но как же я рада, что все получилось! Ну и традиционно: какое фото лучше?" - поинтересовалась она.

Пикантный пляжный фотосет певицы тут

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники с удовольствием откликнулись на просьбу Оли и стали с интересом изучат горячий фотосет и делится своим мнением.

Очень красивая и классная, обожаю

Всі фото шикарні!

Все фотки супер

У нее ноги длиннее, чем я вся

Красотка

Все фотки классные

Обожаю фото в движении! Оля, Вы просто Звезда в полёте! Конечно же, фото 5

Шо красотка , то красотка, с какой стороны не смотри

Все хороши

Скриншот комментариев

Также Оля решила начать свой новый год правильно и, облачившись в другой, раздельный купальник, отправилась на пляж. Именинница показала счастливое фото и заворожила улыбкой на портретном снимке. "Ну, с новым годом!" - коротко подписала она фото.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что Оля Полякова засветила фигуру на пляже в Майами, куда летала с дочками Машей и Алисой.