Имела основания: Слава из НеАнгелов призналась, почему ревновала бывшего мужа

Фото: Слава и Эдгар Каминские (instagram.com/babaslavka)

Певица рассказала о разводе с супругом

Летом прошлого года участница группы НеАнгелы Слава Каминская развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром. Сейчас все уже немного успокоилось, певица окунулась в работу и много времени уделяет детям - она родила экс-супругу сына и дочь. Сам Эдгар ранее заявлял, что причинами расставания стали ревность Славы, а также ее чрезмерное стремление улучшать себя. В интервью "Светской жизни" артистка призналась, что действительно ревновала - однако имела на то основания.

По ее словам, многие пациентки Каминского пытались его соблазнить.

"Ну конечно! Когда у тебя хороший муж, когда у мужа такая работа, когда к нему постоянно приходят пациентки, которые иногда не очень прилично себя ведут, конечно есть место ревности. Я имела на это основания", – отметила Слава и подтвердила, что знает, что некоторые пациенти бывшего мужа приставали к нему.

Также певица прокомментировала то, что Эдгару не нравилось ее желание постоянно что-то в себе изменить.

"Кроме ботокса он мне не сделал ничего. Поэтому я хочу сказать, что это его личное мнение", – поделилась Каминская.

Фото: Слава и Эдгар Каминские (instagram.com/babaslavka)

Что касается ее якобы романа с актером Павлом Вишняковым, который им тут же приписали после совместных фотографий с отдыха на Бали, то звезда опровергнула эти домыслы. По ее словам, они встретились там совершенно случайно.

"Я не знала, что Паша там отдыхает. Мы поехали в лес обезьян, потому что мои дети очень хотели их увидеть. Павлу представилась такая возможность таскать на шее моих детей. Лысый нянь", – рассказала Слава.

Фото: Слава Каминская и Павел Вишняков на Бали (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская заинтриговала фото с привлекательным мужчиной в джакузи. Певицу тут же заподозрили в новом романе.