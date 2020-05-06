Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку необычное имя с эльфийским значением

В понедельник, 4 мая, 48-летний бизнесмен Илон Маск и его возлюбленная, 32-летняя певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше) стали родителями мальчика. В отличие от подавляющего большинства знаменитостей, Маск и Буше решили буквально сразу же “раскрыть все карты”. Маск показал пару фотографий новорожденного ребенка. А также раскрыл его более чем необычное имя — X Æ A-12. Поначалу фолловеры основателя SpaceX подумали, что это шутка. Выяснилось, что нет!

И вот сегодня, уже певица Граймс подтвердила новость о необычном имени своего первенца. Звездные родители шутить и не собирались. Молодая мама наконец решила дать расшифровку этой загадочной “формуле”, оказавшейся именем.

Итак, как объясняет Граймс, X означает “неизвестную переменную”. Æ — это ее написание на “эльфийском языке”, значение знака трактуется как любовь и искусственный интеллект. Последний символ A-12 — это модель их любимого самолета, а также первая буква названия любимой песни исполнительницы “Архангел”.

“Никакого оружия, никаких средств обороны, только скорость. Великий в бою, но не жестокий”, — объясняет эпатажная исполнительница.

Объяснение Клэр лишь усилило интерес поклонников. Ведь теперь открытым остается вопрос — как произносится это имя.

Один из фанатов пары предположил, что в итоге получится X Ash Archangel (прим.ред: символ Æ читается как ash) — и все перечисленное выше можно просто сократить до Архангела. Граймс и Маск оценили комментарий этого интернет-пользователя, давая понять, что его версия верна.

Илон Маск с сыном (Фото: twitter.com/elonmusk)

Ну а пока поклонники пары ждут инструкцию по произношению имени новорожденного, родители малыша не могут нарадоваться на сына. Новорожденного Маск сравнил с кнопкой и назвал его "счастливым, здоровым и очаровательным".

Напомним, что для инженера этот ребенок стал уже шестым. А вот Граймс стала матерью впервые.

Напомним, ранее возлюбленная Илона Маска шокировала признанием о беременности.