Икона стиля: Катя Осадчая в белом костюме покорила элегантностью

Катя Осадчая с радостью вернулась к работе и вновь восхищает публику и поклонников своими стильными и яркими образами. В первый день осени телеведущая посетила открытие Украинской недели моды в Киеве и показала свой эффектный лук в Instagram.

На модных показах теледива появилась в элегантном белом образе - оголяющей плечи блузке с синими пятнами и драпировкой в районе живота и брюках-клеш со стрелками. Свой аутфит она дополнила неизменным головным убором – классической белой шляпкой, а также белыми лодочками в тон.

Волосы Катя собрала в хвост и сделала неброский макияж.

Катя Осадчая восхитила стильным луком в белом брючном костюме и шляпке (фото: instagram.com/kosadcha)

"Як діти в школу, ми на UFW. з Днем знань. Нехай цей навчальний рік буде в першу чергу здоровим, а все решта буде добре", - подписала фото Осадчая.

Фолловеры оценили стильный лук ведущей и засыпали ее комплиментами.

Чудовий і стильний образ. Все просто і зі смаком.

Красивый и оригинальный костюмчик...Вам идёт очень

Какой роскошный образ. Шикарно смотрится

Яка ти чарівна

Катя ти красуня, так як і усі Укаїночки

Який чудовий образ

Неймовірний образ

Дуже гарно

Как всегда шикарная

Красуня

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Ранее "сияющая" Катя Осадчая в роскошном наряде покорила бесконечными ногами.

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