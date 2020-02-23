Игривая Настя Каменских завела сеть жарким танцем в кружевном белье

Настя Каменских - настоящий шопоголик и откровенно признается, что у нее множество нарядов в гардеробе, как эффектных сценических, так и стильных повседневных. Последнее время певица и ее муж Потап увлеклись приложением TikTok, где снимают короткие видео и радуют ними фанатов. Так, на днях продюсер поделился роликом, в котором отшлепал любимую женушку по попе прямо на камеру!

Настя не стала отставать и тоже опубликовала новое видео в своем Instagram. В нем она предстала в откровенном образе из своего нового клипа Lollipop - кружевном боди неоново-желтого цвета и оригинальных черных штанах. Эффектный лук дополняет яркий макияж в тон наряда, а волосы артистка собрала в высокий пучок.

Каменских игриво и пластично двигается под музыку, одновременно "подпевая" словам.

Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Леденцовое настроение", - подписала жаркий ролик исполнительница, причем на английском языке.

Поклонники не смогли устоять перед сексапильной певицей и забросали ее комплиментами в комментариях под видео.

Такая хорошенькая ,милая ,очень классная

Крутое видео. А подскажите трек

Супер стройняша

Сладкая конфетка

Красоточка, такая стройняшка

Ну как можно быть такой красиииивой

Какая сексуальная и классная

Богиня

Агонь!

Ох и красивая!

Классно похудела..

Обажаю! Женственная, дорогая, нежная и очень сексуальная

Твой бюстик и ты в нём очень шикарно!! ХВАТИТ

Мне кажется или Настя очень похудела?!))) в любом случае очень красивая

Можно смотреть вечно

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских раззадорила сеть пикантными образами, в которых снялась для клипе на песню "Lollipop".