Игривая Настя Каменских завела сеть жарким танцем в кружевном белье

Певица покорила пластикой в откровенном образе
Настя Каменских - настоящий шопоголик и откровенно признается, что у нее множество нарядов в гардеробе, как эффектных сценических, так и стильных повседневных. Последнее время певица и ее муж Потап увлеклись приложением TikTok, где снимают короткие видео и радуют ними фанатов. Так, на днях продюсер поделился роликом, в котором отшлепал любимую женушку по попе прямо на камеру!
Настя не стала отставать и тоже опубликовала новое видео в своем Instagram. В нем она предстала в откровенном образе из своего нового клипа Lollipop - кружевном боди неоново-желтого цвета и оригинальных черных штанах. Эффектный лук дополняет яркий макияж в тон наряда, а волосы артистка собрала в высокий пучок.
Каменских игриво и пластично двигается под музыку, одновременно "подпевая" словам.
Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Леденцовое настроение", - подписала жаркий ролик исполнительница, причем на английском языке.
Поклонники не смогли устоять перед сексапильной певицей и забросали ее комплиментами в комментариях под видео.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Ранее Настя Каменских раззадорила сеть пикантными образами, в которых снялась для клипе на песню "Lollipop".