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Игривая Настя Каменских завела сеть жарким танцем в кружевном белье

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Певица покорила пластикой в откровенном образе

Настя Каменских - настоящий шопоголик и откровенно признается, что у нее множество нарядов в гардеробе, как эффектных сценических, так и стильных повседневных. Последнее время певица и ее муж Потап увлеклись приложением TikTok, где снимают короткие видео и радуют ними фанатов. Так, на днях продюсер поделился роликом, в котором отшлепал любимую женушку по попе прямо на камеру!

Настя не стала отставать и тоже опубликовала новое видео в своем Instagram. В нем она предстала в откровенном образе из своего нового клипа Lollipop - кружевном боди неоново-желтого цвета и оригинальных черных штанах. Эффектный лук дополняет яркий макияж в тон наряда, а волосы артистка собрала в высокий пучок.

Каменских игриво и пластично двигается под музыку, одновременно "подпевая" словам.

Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Леденцовое настроение", - подписала жаркий ролик исполнительница, причем на английском языке.

Поклонники не смогли устоять перед сексапильной певицей и забросали ее комплиментами в комментариях под видео.

  • Такая хорошенькая ,милая ,очень классная
  • Крутое видео. А подскажите трек
  • Супер стройняша
  • Сладкая конфетка
  • Красоточка, такая стройняшка
  • Ну как можно быть такой красиииивой
  • Какая сексуальная и классная
  • Богиня
  • Агонь!
  • Ох и красивая!
  • Классно похудела..
  • Обажаю! Женственная, дорогая, нежная и очень сексуальная
  • Твой бюстик и ты в нём очень шикарно!! ХВАТИТ
  • Мне кажется или Настя очень похудела?!))) в любом случае очень красивая
  • Можно смотреть вечно

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских раззадорила сеть пикантными образами, в которых снялась для клипе на песню "Lollipop".

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