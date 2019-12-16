Не иду по трупам: Регина Тодоренко призвала научиться радоваться за других

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущую очень огорчает засилье зависти и злобы в сети

Популярная телеведущая и молодая мамочка Регина Тодоренко продолжает наслаждаться отдыхом на экзотическом острове Бали, куда она улетела вместе с годовалым сыном Мишей. Активная девушка вновь вернулась к серфингу и встала на доску, а также начинает каждое утро с йоги. Знаменитость давно вернула себе прекрасную форму и восхищает стройной фигурой.

На новом снимке в своем Instagram Регина показала, как расслабляется в отпуске - она лежит на траве в полосатом купальнике, а рядом с ней - открытая книга. Волосы ведущей, в которые вставлен красивый цветок, живописно рассыпались вокруг ее головы.

Однако лицо у Тодоренко серьезное и задумчивое - в публикации она затронула такие важные темы, как умение радоваться успехам других людей вместо того, чтобы злиться и завидовать им.

Регина поделилась личными историями и своей точкой зрения, а также призвала всех учить своих детей да и самим тоже больше сочувствовать другим людям и не "идти по головам".

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"#со-радость. Учили ли вас родители радоваться за других? А вы учите своих детей радоваться чужим победам и достижениям? История: недавно под одним из своих интервью обнаружила комментарий "как же бесит вечный позитив этой выскочки Регины" и, если честно, ужаснулась. То есть раздражает, когда у другого все хорошо?????? Серьезно???? Как же тяжело этому человеку в обществе, ведь ее не научили со-радости, а родители своим примером навязали зависть, зависть, осуждая других за их достижения( у этой девушки тоже когда-то появятся дети, а, возможно, они уже есть. А ведь они станут заложниками идентичного воспитания и будут ненавидеть тех, у кого положительное мышление, у кого многое получается. И эта озлобленность будет нарастать каждый день, как снежный ком. "Если дочь рассказывает, что в классе появилась отличница, от души порадуемся за незнакомую девочку и не будем торопиться с упреком: "Вот видишь? А ты?" (С.Соловейчик)", - посетовала Тодоренко.

Телезвезда заявила, что сама она никогда не старалась быть лучше других - а лишь самой становиться лучше себя прежней.

"В детстве я часто проигрывала на танцевальных турнирах и музыкальных фестивалях, но каждый раз стоя на 6м, 4м, 3м месте, родители и педагоги подбадривали меня и поддерживали словами: "и пусть победит дружба, а борьба за лидерство - это условность. Теперь важно улучшать свой навык", чтоб в следующий раз Регина победила Регину. По такому принципу я и живу: не стараюсь перепрыгнуть кого-то, не иду по трупам, а с каждым годом улучшаю свои качества и воспитываю в себе со-чувствие, со-страдание и СО-РАДОСТЬ!" - отметила артистка.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

В комментариях пользователи сети восхищаются мудростью и позитивностью Тодоренко и благодарят ее за такие правильные и мотивирующие слова.

Согласна на все100

Мы редко об этом задумываемся, а это так важно. Себя надо побеждать, ради себя

Регина, я вас обожаю!

Я так радуюсь твоим успехам. Они очень вдохновляют и зяряжают

Молодец, Регина! Так держать!

Всегда радуюсь за других!! И сразу влюбилась в Регину, как только она с Колей начала вести Орел и решка. Классная, позитивная девушка

Регина, Вы замечательная! Всё верно и очень точно сказали. Удачи Вам и Вашим близким

Замечательные слова. Я именно так всегда разговаривала с дочками.

С удовольствием читаю вас, позитивный человек

Регина побольше бы таких людей как ты!!!!

Всё правильно, молодец! Я горжусь тобой))

Вы просто красавица и умница

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Влад Топалов рассказал, чем его покорила Регина Тодоренко.