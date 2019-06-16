"Иду на рекорд": Маша Ефросинина похвасталась впечатляющим достижением

Телеведущая отрастила рекордно длинные для себя волосы
Маша Ефросинина, которая недавно отпраздновала 40-летие, восхищает поклонников стройной фигурой и цветущим внешним видом. Телеведущей сложно дать ее возраст, ведь она выглядит намного моложе, причем даже без макияжа. На своей странице в Instagram она порадовала фанов новым фото, а заодно похвасталась необычным достижением.
Маша сделала черно-белое селфи, где на переднем плане - ее красивые темные локоны, которые стали уже довольно длинными. Именно этому и радуется артистка - по ее словам, она скоро поставит свой личный рекорд по длине волос.
"Иду на рекорд #длинаволос", - написала довольная Ефросинина.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Многие женщины знают, как непросто отрастить длинные волосы, и чтобы они при этом были здоровые, густые и красивые, так что Маше есть чем гордиться.
Фолловеры наперебой восхищаются красотой ведущей и ее шевелюры и просят поделиться секретом, как ей удалось этого добиться.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина растрогала признанием близкому человеку. Телеведущая мило поздравила свою сестру Лизу с днем рождения.
Ранее 40-летняя Маша Ефросинина призвала женщин любить себя без макияжа. При этом ведущую очень печалит, что многие женщины сильно зависят от мнения других.
Также сообщалось о том, что Маша Ефросинина впечатлила смелым образом в ультракоротких шортах.