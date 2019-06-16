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"Иду на рекорд": Маша Ефросинина похвасталась впечатляющим достижением


Телеведущая отрастила рекордно длинные для себя волосы

Маша Ефросинина, которая недавно отпраздновала 40-летие, восхищает поклонников стройной фигурой и цветущим внешним видом. Телеведущей сложно дать ее возраст, ведь она выглядит намного моложе, причем даже без макияжа. На своей странице в Instagram она порадовала фанов новым фото, а заодно похвасталась необычным достижением.

Маша сделала черно-белое селфи, где на переднем плане - ее красивые темные локоны, которые стали уже довольно длинными. Именно этому и радуется артистка - по ее словам, она скоро поставит свой личный рекорд по длине волос.

"Иду на рекорд #длинаволос", - написала довольная Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Многие женщины знают, как непросто отрастить длинные волосы, и чтобы они при этом были здоровые, густые и красивые, так что Маше есть чем гордиться.

Фолловеры наперебой восхищаются красотой ведущей и ее шевелюры и просят поделиться секретом, как ей удалось этого добиться.

  • Шикарне волосся!
  • Поділіться, чи маєте секрети щодо швидкого росту волосся?
  • Как по мне, одна из лучших ваших фото!)
  • Капец красивая)
  • Признавайтесь! Вы младенцами питаетесь? великолепна!
  • Маша, Ви неймовірно чарівна жінка
  • Очень красиво!!!! Впрочем Вам любая длина к лицу
  • Найпрекрасніша 
  • Маша у Вас шикарные волосы. Поделитесь какими средствами пользуетесь, какие маски используете для длины волос, возможно витамины. Спасибо
  • Як відрощуєте??
  • Безупречно! Длинные волосы - это сногсшибательно!
  • Всегда любуюсь...
  • Неподражаема
  • Дуже гарна Марічка
  • Красотка, тебе очень идёт
 

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина растрогала признанием близкому человеку. Телеведущая мило поздравила свою сестру Лизу с днем рождения. 

Ранее 40-летняя Маша Ефросинина призвала женщин любить себя без макияжа. При этом ведущую очень печалит, что многие женщины сильно зависят от мнения других.

Также сообщалось о том, что Маша Ефросинина впечатлила смелым образом в ультракоротких шортах.

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