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Идеальный выходной: Лилия Ребрик очаровала фото с семейного отдыха

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2019 - 12:57
Идеальный выходной: Лилия Ребрик очаровала фото с семейного отдыха
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая весело провела время с мужем и дочерьми

Лилия Ребрик - известная ведущая и актриса, которая всегда выглядит стильно и элегантно и восхищает поклонников цветущим внешним видом. Она успевает выходить в эфир, играть в театре и при этом быть отличной женой и матерью двоих очаровательных дочурок. Артистка отлично провела время вместе с семьей на выходных и поделилась с фанами милыми кадрами.

Вместе с мужем Андреем Диким и их детишками Дианой и Полиной Лилия отправилась на детскую площадку, где они замечательно повеселились, несмотря на не очень хорошую погоду. На фото девочки нежно целуют маму и друг друга, ловят мыльные пузыри и дурачатся с родителями.

Идеальный выходной: Лилия Ребрик очаровала фото с семейного отдыхаИдеальный выходной: Лилия Ребрик очаровала фото с семейного отдыха

Фото: Лилия Ребрик с мужем и детьми (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ідеальний вихідний... Навіть дощ не завадив))) А Ви чим займаєтеся?", - прокомментировала Ребрик.

Идеальный выходной: Лилия Ребрик очаровала фото с семейного отдыха

Фото: Лилия Ребрик с мужем и детьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры ведущей оставили много растроганных комментариев, называя их образцовой семьей и восторгаясь красотой малышек.

  • "Я вашу семью обожаю. Вы таки молодци))"
  • "Такие милые"
  • "Дочки у вас лапулечки, старшая копия папа, а Поля ну вылитая мама!!!"
  • "Какие вы классные"
  • "Ви дуже зразкова сім'я"
  • "Красунечки))))"
  • "Полінка кайфує. гарні"
  • "Які ж ви чудові,веселі,прикольні! Супер!"
  • "Клааас! Красотки!"
  • "Такие хорошенькие сестренки"
  • "Вы-крутые!!!! Самая лучшая Дика семейка)))"

Напомним, Лилия Ребрик показала свои "закулисные будни" театральной актрисы.

Ранее Лилия Ребрик в белом платье ошеломила эффектным выходомс мужем. Пара побывала на вручении премии от известного глянцевого журнала Cosmopolitan. 

Кстати, Лилия Ребрик в наряде изумрудного цвета раскрыла тонкости своего макияжа.

Пиджак и колготки в сетку: Лилия Ребрик показала свои "закулисные будни" Лилия Ребрик в белом платье ошеломила эффектным выходом с мужем
Новости Украины Лилия Ребрикведущая
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