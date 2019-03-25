Идеальные формы: дочь Брежневой в купальнике восхитила точеной фигурой

Дочь популярной певицы Веры Брежневой, Соня Киперман, вскоре будет праздновать выпускной. Девушка учится и живет в США, пробует свои силы в модельном бизнесе и даже успела освоить азы актерской профессии, а ее яркая внешность и схожесть со звездной мамой обеспечили юной красавице пристальное внимание поклонников. Соня опубликовала в Instagram фото в трендовом купальнике с высокой посадкой.

Девушка демонстрирует бесконечные стройные ножки, позируя у бассейна и подставив лицо ласковому солнышку. Купальник удачно подчеркивает ее точеную фигуру, акцентируя внимание на осиной талии.

В качестве подписи она упомянула название песни Фрэнка Оушена "Розовое+белое" - Pink+White, намекнув на цветовую гамму своего купального наряда.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня также устроила атмосферный фотосет в романтическом образе на фоне буйной природы. Она позировала в белоснежном легком платье с коротким рукавом и массивных ботинках. В качестве аксессуаров девушка выбрала лаконичные сережки с камнем и парочку тонких браслетов.

Даже знаменитая мама не смогла пройти мимо и оставила пару смайлов с сердечками и короткое, но красноречивое "вау!"

Не удержались от комментариев и подписчики девушки, которые сделали ей искренние комплименты.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Очаровательная Соня", "Милая", "Какая красота!", "Прекрасная", "Сонечка красотка", "Красавица!" - отмечали они.

Ранее старшая дочь Веры Брежневой решила поэкспериментировать с внешностью и изменила цвет волос. Правда, шатенкой Соня была не долго и вновь вернулась к привычному блонду.

Кстати, Соня Киперман впечатлила сеть фото в коротком топе с анималистичным принтом, подчеркнувшем ее идеальные изгибы.