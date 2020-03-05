Идеальные дети: Виктория Бекхэм умилила сеть трогательным семейными фото

Виктория Бекхэм на днях отметила день рождения старшего сына. 4 марта Бруклину исполнился 21 год. В честь такого события бизнесвумен опубликовала трогательный архивный кадр, на котором Дэвид Бекхэм держит новорожденного малыша на руках. "21 год назад сегодня самая прекрасная душа пришла в мир и навсегда изменила нашу жизнь. Чувствительная, милая, добрая и веселая, ты наше все. Я так тебя люблю! С Днем Рождения", – написала Виктория. "Я люблю вас очень сильно!", – написал в ответ Бруклин. В лучших традициях дружной семьи они отправились отмечать это событие.

Дэвид с Бруклином (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Позже звезда добавила фото с уже взрослым сыном. Бруклин на фото позирует с отцом и мамой. "С Днем Рождения, Бруклин! Мы так гордимся и любим тебя! Так много поцелуев", – написала Виктория под снимком. Выглядит он счастливым и радостным, а родители просто светятся от гордости.

Родители с именинником (фото: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, все трое в который раз доказали, что не зря носят звание самого стильного семейства. Виктория для праздника надела бежевый костюм собственного бренда: расклешенную юбку, блузу и гольф. Дэвид примерил синий костюм и полосатую рубашку, которые дополнил темным галстуком и коричневыми туфлями. А именинник выбрал черный пиджак, джинсы и белую рубашку.

Дети на дне рождения старшего брата (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На этом растроганная мама не остановилась, добавив еще одно не менее милое фото. На нем предстали все четверо детей Виктории и Дэвида: Бруклин, Ромео, Круз, а также младшая Харпер Севен. Именинник обнимает братьев, а Харпер стоит посередине. "Мои малыши, я люблю вас", – добавила комментарий бизнесвумен. Фолловеры звезды также не стали молчать, отметив, что дети Виктории невероятно милые. А улыбка Харпер Севен – просто очаровательна. Оставила свой комментарий и Ева Лонгория, написав: "Прекрасные детки".