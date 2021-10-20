"Идеальной семьи не существует": Педан рассказал о кризисах с женой, вакцинации и отношениях с Притулой

Известный украинский ведущий и блогер Александр Педан не только активно развивает новые направления деятельности, но и привлекает к работе всю семью. Свой проект, посвященный абитуриентам, он будет вести вместе с 16-летней дочерью Лерой.
В эксклюзивном интервью Lite шоумен рассказал о лайфхаках для родителей, преодолении семейных кризисов и умении выжать из пандемии лучшее.
Вы запускаете новый проект, который помогает школьникам определиться с вузом. Как вы в свое время сделали этот выбор и довольны ли им?
Я сделал его примерно так, как это делает большинство украинских абитуриентов: чтобы было ближе к дому, дешевле и чтобы специальность была популярной. Поэтому и остановился на экономическом факультете Хмельницкого национального университета. Однако у меня была еще и дополнительная мотивация. На тот момент играл в команде КВН именно за этот факультет вуза. Вот и подумал, что все сложилось.
В мечтах было поступить на факультет театрального искусства в Карпенко-Карого, но финансовая ситуация в тот момент не позволяла родителям отправить меня в Киев.
Так сложилось, что проработал год почти по специальности - занимался рекламой в сети салонов мобильной связи. А потом перешел в другую, более близкую мне сферу. Но жалею я об этом? Нет. Но хотел бы, чтобы мои дети более тщательно и сознательно подходили к выбору университета, а не просто выбирали то, что популярно или ближе к дому.
Именно чтобы помочь Лере и многим другим украинским абитуриентам, команда pedanburo запускает образовательное тревел-шоу "УниверCheck". Вместе с дочкой мы прокатимся по крупнейшим университетам в разных регионах Украины и покажем их изнутри. Надеюсь, это поможет Лере определиться, где бы она хотела провести студенческие годы. Шоу будет транслироваться на YouTube, поэтому украинские выпускники и их родители смогут сделать этот выбор осознанно.
Студенческие годы принято считать самым лучшими и веселыми. У вас было так?
На 100% так. Я где-то треть времени выделял на обучение, остальные - на КВН. Играл в трех командах, объездил всю Украину, у меня было множество друзей, эмоций, воспоминаний, концертов и игр. Единственное, что подружиться с одногруппниками за эти годы так и не успел.
Сейчас высшее образование не играет ключевой роли для успеха. Чего бы вы больше хотели - чтобы ваша дочь получила диплом или стала раскрученным блогером?
Ни то, ни другое (смеется). Так, диплом я не показывал в своей жизни ни разу, где бы ни работал. Сам факт наличия высшего образования не так важен. Но и чтобы дочь всю жизнь была блогером, я бы тоже не хотел.
Хочу, чтобы она получила образование, которое ей в любой ситуации и, в идеале, в любой стране, дало возможность работать и получать стабильный доход. Пандемия показала: никто не знает, что будет завтра. Поэтому специальность, которая принесет деньги, - это must have.
Если у нее получится с блогингом или вообще с творческими профессиями, то я только за. Уверен: если в человеке есть творчество, его не надо убивать. Оно в тебе прорастет и сможет принести свои плоды. Знаю это на собственном примере. Несмотря на это, я бы получал параллельно какую-то более или менее стабильную профессию. Однако выбор все равно за дочкой.
Отношения дочери с отцом - одни из важнейших для ее успешной и гармоничной жизни, считают психологи. Насколько вы близки с Лерой? Вы ей друг или наставник? Есть темы, которые стараетесь не обсуждать?
Мы с Лерой друзья, и я этим горжусь. Все говорят, что даже визуально похожи. Также мне приятно, когда я замечаю у нее творческие наклонности. Но давить на это не собираюсь. Хочу, чтобы она делала все сознательно, в кайф и от души.
Стараюсь просто быть для нее примером. Ведь знаю, что дети, родители которых не занимаются спортом, тоже не будут этого делать. Так же и в других сферах жизни. Я - лишь пример, а не надзиратель.
Выступаю за дружеские отношения, когда она может прийти и со мной посоветоваться. Для этого я интересуюсь тем, что близко Лере. Мне кажется, это самый главный лайфхак для родителей - уважать увлечения своих детей и искренне стараться о них больше узнать.
В общем, закрытых тем у нас нет. Она может задать любой вопрос. Однако именно на интимные темы с Лерой больше общается мама, ведь так ей комфортнее. Важно просто понять: большинство тем, которые вы боитесь проговорить с ребенком, ей уже знакомы с интернета. У нас был пример, когда Инна хотела показать Лере сериал "Половое воспитание", где все очень классно и доступно объясняется, там много примеров из жизни. А оказалось, что дочь видела его еще год назад.
Поэтому просто разговаривайте и искренне интересуйтесь детьми. Тогда будет дружба и понимание. Я счастлив, что смог достичь такого уровня доверия, когда мы можем и развлекаться вместе, и даже работать. Ведем общий Tik-Tok, а теперь будем еще и соведущими образовательного проекта "УниверCheck".
Вы разделяете взгляд, что все мужчины хотят сына? С кем вам легче найти общий язык - с дочерью или сыном?
Мне так не кажется. Первой у нас родилась дочь, и это было нереально. Марик появился уже в сознательном возрасте, и это по-своему круто. Думаю, что лучший вариант - это двойня: мальчик и девочка (смеется).
Дети - это кусочек счастья. Есть позитив и у девочек, и у мальчиков. Я вам желаю просто почувствовать это, и неважно, какого пола ребенок.
Вы активно ведете соцсети и продвигаете некоторые продукты. На какую рекламу вы бы ни за что не согласились?
За последний год мы с командой pedanburo определили для себя принципиальные моменты. Не беремся за рекламу табачных изделий и всего, что с ними связано, алкоголя и азартных игр, например, ставок на спорт. Обычно также не работаем с лекарственными средствами, ведь я не в этой теме экспертности и не могу честно советовать людям.
Со стороны кажется, что у вас идеальная семья. А расскажите о кризисах. Как вы их преодолевали?
Идеальной семьи не существует. В каждой семье есть моменты и позитива, и негатива, которые надо пережить вместе. Если хотя бы один член семьи не готов работать над отношениями, тогда они обречены.
У нас были времена, когда надо было подставить другому свое плечо. Иногда это делал я, иногда - Инна. Такие ситуации абсолютно нормальны. И психологи говорят, что в определенной мере ссоры в семье могут быть, ведь все мы разные и нам необходимо выговориться. Если люди вообще не ругаются, значит, они держат это в себе. Я в такое не верю. Это может накапливаться и потом просто раздавить ваши отношения.
Что самое романтическое и неординарное вы совершали ради жены?
Я женат 18 лет. Было очень много всего, сразу и не перечислишь. Нет ничего лучше, чем человек, который просто так вечером, возвращаясь с работы, приходит домой с цветами. Мне кажется, такие вещи поддерживают уровень романтики в отношениях.
У нас есть договоренность - я не делаю дорогие подарки без ее подтверждения. Лучше ей самой выбрать, например, ювелирные украшения и потом носить их, чем доставать из ящика только на семейные праздники, чтобы вам было приятно. Главное, чтобы ей это нравилось.
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Говорят, что каждый человек должен посадить дерево, построить дом, вырастить сына... Вы с этим справились. Какие цели ставите перед собой в дальнейшем?
У меня нет дома - я снимаю дачу на лето (смеется). Решил, что это гораздо прикольнее. Не хочу тратить время и деньги, чтобы долго и нудно строить дом. Поэтому на теплый период арендуем дачу, чтобы дети могли гулять на природе.
Впереди огромные планы, которые я уже начал воплощать в жизнь. Понял, что приятно не только зарабатывать своим опытом деньги, но и делать что-то полезное. Поэтому у меня за плечами почти 4 года общественной деятельности в организации JuniorZ, которая меняет систему физкультуры в школах и признана Министерством образования и науки Украины. Именно по нашей программе в "Новой украинской школе" 5-6 классы на уроках не сдают нормативы, а играют в новые виды спорта, которые им интересны.
Также я стал соучредителем коммуникационного агентства pedanburo, где мы воплощаем крутые проекты. В частности, это "УниверCheck" - тревел-шоу поможет решить проблему большинства абитуриентов и их родителей, которые не знают, куда поступать, на какие специальности и что их ожидает в вузе и в другом городе. Думаю, мы выбрали свой путь - делать крутые социальные проекты. И мне это очень нравится.
Как вы относитесь к возрасту? Имели когда-то пункты "успеть до 20, 30, 40 ..."?
Хотите трэша? Пожалуйста! Я из тех людей, которые в 20 лет считали, что должны успеть все сделать до 30 - заработать очень много денег и красиво умереть, оставив состояние своим детям. Были мысли о "клуб 27". Только когда мне стукнуло 30, я понял, что все только начинается. И с каждым годом люблю свой возраст все больше.
Это время, когда ты шикарно владеешь своим телом, знаешь, что с ним делать и как держать себя в форме. Имеешь опыт, на который можешь опираться во всех рабочих и семейных моментах. У меня есть старшая дочь, с которой мы дружим и поддерживаем классные отношения. И есть младший сын, который возвращает меня в детство и помогает кайфовать от жизни. У меня есть работа, которой горжусь. Кажется, что с каждым годом я наслаждаюсь жизнью все больше и больше.
У вас очень много татуировок. Это "привет" из бурной юности или вы и сейчас пополняете свою коллекцию? Что они для вас значат?
Первое свое тату я набил в 33 года и сделал это осознанно. Перед тем долго думал и ждал. У меня нет ни одной случайной татуировки. Последнюю сделал примерно год назад. Это был динозавр - в честь сына, который очень их любит и знает всех. Но в ближайшее время ничего не планировал. Если что-то придет в голову и захочется, чтобы момент остался со мной, то найду место на своем теле - там его еще много.
Вы всегда в отличной форме. Расскажите о своем спортивном режиме и питании.
К сожалению, не всегда. Как и большинство, когда приходит лето, понимаю: мне бы сбросить пару килограммов. Но вычислил формулу - чтобы держать себя в форме, мне надо заниматься каким-то видом спорта. Делать это постоянно помогут те активности, которые тебе не надоедают. Например, я не могу ходить постоянно в один и тот же спортзал и делать одни и те же упражнения. Поэтому нашел для себя другой вариант - чередую несколько видов спорта. Раз в неделю хожу на скалодром, еще раз в неделю бегаю. Могу проехаться на велосипеде несколько десятков километров или где-то поплавать. Самое главное - помнить: если вы будете качать мышцы, но неправильно питаться, то эффекта не будет.
Ваши соведущие из многих проектов - Ольга Фреймут и Сергей Притула - не в лучших отношениях. На чьей вы стороне в этом конфликте? Поддерживаете ли отношения с коллегами?
Мне кажется, что это настолько старая история, которая уже переросла в категорию легенд. Даже не знаю, когда они последний раз ссорились. Я и с Ольгой Фреймут, и с Сергеем Притулой в хороших отношениях, и этому рад. Хотя видимся мы не так часто, как хотелось бы. Просто у всех есть свои проекты, семьи, и мало свободного времени.
Сергей Притула недавно стал отцом в третий раз. А вы не планируете пополнение в семье?
Пока не знаю. Сейчас мы с женой об этом не думали. Если захотим и почувствуем такую необходимость, нас уже, поверьте, ничто не остановит.
Многие в период коронавируса пересмотрели свое отношение к жизни, начали вести новые проекты, заниматься собой… Как вас повлияла пандемия?
Во время пандемии я очень сильно прокачал свои социальные сети, и это дало свои плоды. Сейчас у меня достаточно активная аудитория. За этот период я приучил ее не только к развлекательному контенту - подписчики нормально воспринимают и рекламу, и социальную активность. В частности, получилось 2 сезона проекта "Знай своих" в Instagram. Первый был о внутренне перемещенных лицах с Востока и Крыма, которые нашли себя в Украине, достигли успеха и являются примером для тех, кому трудно адаптироваться. А второй был посвящен благотворительным организациям и социальным инициативам по всей Украине. Мы показывали это в коротких роликах в Instagram, даже несмотря на то, что эта соцсеть считается развлекательной.
Сейчас все люди разделились на 2 лагеря: за и против вакцины. Каково ваше мнение об этом?
Я однозначно за. Вакцинировался одним из первых в этой стране в прямом эфире программы "Право на власть" на "1+1" вместе с другими публичными личностями: Русланой Лыжичко, тогдашним министром здравоохранения Сергеем Степановым, стронгменом Сергеем Конюшком и ведущей шоу Натальей Мосейчук. Хотел показать на собственном примере свое отношение к вакцинации. Я даже являюсь послом проекта UNICEF, который показывает важность вакцинации.
Мне кажется, что все уже должны давно понять: вирус будет мутировать. Далее придется жить с этим. И будут просто изобретать новые вакцины, которые помогут нам бороться с болезнью.
Хочу нормально ходить на работу, видеться с людьми офлайн, посещать кинотеатры и массовые мероприятия, путешествовать. И не хочу, чтобы локдауны мешали развитию бизнеса в этой стране. Это станет возможным только благодаря вакцинации
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