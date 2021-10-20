"Идеальной семьи не существует": Педан рассказал о кризисах с женой, вакцинации и отношениях с Притулой

Вы запускаете новый проект, который помогает школьникам определиться с вузом. Как вы в свое время сделали этот выбор и довольны ли им?

Я сделал его примерно так, как это делает большинство украинских абитуриентов: чтобы было ближе к дому, дешевле и чтобы специальность была популярной. Поэтому и остановился на экономическом факультете Хмельницкого национального университета. Однако у меня была еще и дополнительная мотивация. На тот момент играл в команде КВН именно за этот факультет вуза. Вот и подумал, что все сложилось.

В мечтах было поступить на факультет театрального искусства в Карпенко-Карого, но финансовая ситуация в тот момент не позволяла родителям отправить меня в Киев.

Александр Педан с дочерью (фото: instagram.com/pedanos)

Так сложилось, что проработал год почти по специальности - занимался рекламой в сети салонов мобильной связи. А потом перешел в другую, более близкую мне сферу. Но жалею я об этом? Нет. Но хотел бы, чтобы мои дети более тщательно и сознательно подходили к выбору университета, а не просто выбирали то, что популярно или ближе к дому.

Именно чтобы помочь Лере и многим другим украинским абитуриентам, команда pedanburo запускает образовательное тревел-шоу "УниверCheck". Вместе с дочкой мы прокатимся по крупнейшим университетам в разных регионах Украины и покажем их изнутри. Надеюсь, это поможет Лере определиться, где бы она хотела провести студенческие годы. Шоу будет транслироваться на YouTube, поэтому украинские выпускники и их родители смогут сделать этот выбор осознанно.

Студенческие годы принято считать самым лучшими и веселыми. У вас было так?

На 100% так. Я где-то треть времени выделял на обучение, остальные - на КВН. Играл в трех командах, объездил всю Украину, у меня было множество друзей, эмоций, воспоминаний, концертов и игр. Единственное, что подружиться с одногруппниками за эти годы так и не успел.

Сейчас высшее образование не играет ключевой роли для успеха. Чего бы вы больше хотели - чтобы ваша дочь получила диплом или стала раскрученным блогером?

Ни то, ни другое (смеется). Так, диплом я не показывал в своей жизни ни разу, где бы ни работал. Сам факт наличия высшего образования не так важен. Но и чтобы дочь всю жизнь была блогером, я бы тоже не хотел.

Хочу, чтобы она получила образование, которое ей в любой ситуации и, в идеале, в любой стране, дало возможность работать и получать стабильный доход. Пандемия показала: никто не знает, что будет завтра. Поэтому специальность, которая принесет деньги, - это must have.

Если у нее получится с блогингом или вообще с творческими профессиями, то я только за. Уверен: если в человеке есть творчество, его не надо убивать. Оно в тебе прорастет и сможет принести свои плоды. Знаю это на собственном примере. Несмотря на это, я бы получал параллельно какую-то более или менее стабильную профессию. Однако выбор все равно за дочкой.

Отношения дочери с отцом - одни из важнейших для ее успешной и гармоничной жизни, считают психологи. Насколько вы близки с Лерой? Вы ей друг или наставник? Есть темы, которые стараетесь не обсуждать?

Мы с Лерой друзья, и я этим горжусь. Все говорят, что даже визуально похожи. Также мне приятно, когда я замечаю у нее творческие наклонности. Но давить на это не собираюсь. Хочу, чтобы она делала все сознательно, в кайф и от души.

Стараюсь просто быть для нее примером. Ведь знаю, что дети, родители которых не занимаются спортом, тоже не будут этого делать. Так же и в других сферах жизни. Я - лишь пример, а не надзиратель.

Детям важно быть примером, уверен ведущий (фото: пресс-служба)

Выступаю за дружеские отношения, когда она может прийти и со мной посоветоваться. Для этого я интересуюсь тем, что близко Лере. Мне кажется, это самый главный лайфхак для родителей - уважать увлечения своих детей и искренне стараться о них больше узнать.

В общем, закрытых тем у нас нет. Она может задать любой вопрос. Однако именно на интимные темы с Лерой больше общается мама, ведь так ей комфортнее. Важно просто понять: большинство тем, которые вы боитесь проговорить с ребенком, ей уже знакомы с интернета. У нас был пример, когда Инна хотела показать Лере сериал "Половое воспитание", где все очень классно и доступно объясняется, там много примеров из жизни. А оказалось, что дочь видела его еще год назад.

Поэтому просто разговаривайте и искренне интересуйтесь детьми. Тогда будет дружба и понимание. Я счастлив, что смог достичь такого уровня доверия, когда мы можем и развлекаться вместе, и даже работать. Ведем общий Tik-Tok, а теперь будем еще и соведущими образовательного проекта "УниверCheck".

Вы разделяете взгляд, что все мужчины хотят сына? С кем вам легче найти общий язык - с дочерью или сыном?

Мне так не кажется. Первой у нас родилась дочь, и это было нереально. Марик появился уже в сознательном возрасте, и это по-своему круто. Думаю, что лучший вариант - это двойня: мальчик и девочка (смеется).

Дети - это кусочек счастья. Есть позитив и у девочек, и у мальчиков. Я вам желаю просто почувствовать это, и неважно, какого пола ребенок.

Вы активно ведете соцсети и продвигаете некоторые продукты. На какую рекламу вы бы ни за что не согласились?

За последний год мы с командой pedanburo определили для себя принципиальные моменты. Не беремся за рекламу табачных изделий и всего, что с ними связано, алкоголя и азартных игр, например, ставок на спорт. Обычно также не работаем с лекарственными средствами, ведь я не в этой теме экспертности и не могу честно советовать людям.

Со стороны кажется, что у вас идеальная семья. А расскажите о кризисах. Как вы их преодолевали?

Идеальной семьи не существует. В каждой семье есть моменты и позитива, и негатива, которые надо пережить вместе. Если хотя бы один член семьи не готов работать над отношениями, тогда они обречены.

У нас были времена, когда надо было подставить другому свое плечо. Иногда это делал я, иногда - Инна. Такие ситуации абсолютно нормальны. И психологи говорят, что в определенной мере ссоры в семье могут быть, ведь все мы разные и нам необходимо выговориться. Если люди вообще не ругаются, значит, они держат это в себе. Я в такое не верю. Это может накапливаться и потом просто раздавить ваши отношения.

Александр Педан любит поддерживать романтику в отношениях (фото: instagram.com/pedanos)

Что самое романтическое и неординарное вы совершали ради жены?

Я женат 18 лет. Было очень много всего, сразу и не перечислишь. Нет ничего лучше, чем человек, который просто так вечером, возвращаясь с работы, приходит домой с цветами. Мне кажется, такие вещи поддерживают уровень романтики в отношениях.

У нас есть договоренность - я не делаю дорогие подарки без ее подтверждения. Лучше ей самой выбрать, например, ювелирные украшения и потом носить их, чем доставать из ящика только на семейные праздники, чтобы вам было приятно. Главное, чтобы ей это нравилось.

Говорят, что каждый человек должен посадить дерево, построить дом, вырастить сына... Вы с этим справились. Какие цели ставите перед собой в дальнейшем?

У меня нет дома - я снимаю дачу на лето (смеется). Решил, что это гораздо прикольнее. Не хочу тратить время и деньги, чтобы долго и нудно строить дом. Поэтому на теплый период арендуем дачу, чтобы дети могли гулять на природе.

Впереди огромные планы, которые я уже начал воплощать в жизнь. Понял, что приятно не только зарабатывать своим опытом деньги, но и делать что-то полезное. Поэтому у меня за плечами почти 4 года общественной деятельности в организации JuniorZ, которая меняет систему физкультуры в школах и признана Министерством образования и науки Украины. Именно по нашей программе в "Новой украинской школе" 5-6 классы на уроках не сдают нормативы, а играют в новые виды спорта, которые им интересны.

Также я стал соучредителем коммуникационного агентства pedanburo, где мы воплощаем крутые проекты. В частности, это "УниверCheck" - тревел-шоу поможет решить проблему большинства абитуриентов и их родителей, которые не знают, куда поступать, на какие специальности и что их ожидает в вузе и в другом городе. Думаю, мы выбрали свой путь - делать крутые социальные проекты. И мне это очень нравится.

Александр Педан с семьей (фото: пресс-служба)

Как вы относитесь к возрасту? Имели когда-то пункты "успеть до 20, 30, 40 ..."?

Хотите трэша? Пожалуйста! Я из тех людей, которые в 20 лет считали, что должны успеть все сделать до 30 - заработать очень много денег и красиво умереть, оставив состояние своим детям. Были мысли о "клуб 27". Только когда мне стукнуло 30, я понял, что все только начинается. И с каждым годом люблю свой возраст все больше.

Это время, когда ты шикарно владеешь своим телом, знаешь, что с ним делать и как держать себя в форме. Имеешь опыт, на который можешь опираться во всех рабочих и семейных моментах. У меня есть старшая дочь, с которой мы дружим и поддерживаем классные отношения. И есть младший сын, который возвращает меня в детство и помогает кайфовать от жизни. У меня есть работа, которой горжусь. Кажется, что с каждым годом я наслаждаюсь жизнью все больше и больше.

У вас очень много татуировок. Это "привет" из бурной юности или вы и сейчас пополняете свою коллекцию? Что они для вас значат?

Первое свое тату я набил в 33 года и сделал это осознанно. Перед тем долго думал и ждал. У меня нет ни одной случайной татуировки. Последнюю сделал примерно год назад. Это был динозавр - в честь сына, который очень их любит и знает всех. Но в ближайшее время ничего не планировал. Если что-то придет в голову и захочется, чтобы момент остался со мной, то найду место на своем теле - там его еще много.

Александр вывел для себя формулу идеальной физической формы (фото: instagram.com/pedanos)

Вы всегда в отличной форме. Расскажите о своем спортивном режиме и питании.

К сожалению, не всегда. Как и большинство, когда приходит лето, понимаю: мне бы сбросить пару килограммов. Но вычислил формулу - чтобы держать себя в форме, мне надо заниматься каким-то видом спорта. Делать это постоянно помогут те активности, которые тебе не надоедают. Например, я не могу ходить постоянно в один и тот же спортзал и делать одни и те же упражнения. Поэтому нашел для себя другой вариант - чередую несколько видов спорта. Раз в неделю хожу на скалодром, еще раз в неделю бегаю. Могу проехаться на велосипеде несколько десятков километров или где-то поплавать. Самое главное - помнить: если вы будете качать мышцы, но неправильно питаться, то эффекта не будет.

Ваши соведущие из многих проектов - Ольга Фреймут и Сергей Притула - не в лучших отношениях. На чьей вы стороне в этом конфликте? Поддерживаете ли отношения с коллегами?

Мне кажется, что это настолько старая история, которая уже переросла в категорию легенд. Даже не знаю, когда они последний раз ссорились. Я и с Ольгой Фреймут, и с Сергеем Притулой в хороших отношениях, и этому рад. Хотя видимся мы не так часто, как хотелось бы. Просто у всех есть свои проекты, семьи, и мало свободного времени.

Сергей Притула недавно стал отцом в третий раз. А вы не планируете пополнение в семье?

Пока не знаю. Сейчас мы с женой об этом не думали. Если захотим и почувствуем такую ​​необходимость, нас уже, поверьте, ничто не остановит.

Многие в период коронавируса пересмотрели свое отношение к жизни, начали вести новые проекты, заниматься собой… Как вас повлияла пандемия?

Во время пандемии я очень сильно прокачал свои социальные сети, и это дало свои плоды. Сейчас у меня достаточно активная аудитория. За этот период я приучил ее не только к развлекательному контенту - подписчики нормально воспринимают и рекламу, и социальную активность. В частности, получилось 2 сезона проекта "Знай своих" в Instagram. Первый был о внутренне перемещенных лицах с Востока и Крыма, которые нашли себя в Украине, достигли успеха и являются примером для тех, кому трудно адаптироваться. А второй был посвящен благотворительным организациям и социальным инициативам по всей Украине. Мы показывали это в коротких роликах в Instagram, даже несмотря на то, что эта соцсеть считается развлекательной.

Ведущий нашел себя в социальной деятельности (фото: пресс-служба)

Сейчас все люди разделились на 2 лагеря: за и против вакцины. Каково ваше мнение об этом?

Я однозначно за. Вакцинировался одним из первых в этой стране в прямом эфире программы "Право на власть" на "1+1" вместе с другими публичными личностями: Русланой Лыжичко, тогдашним министром здравоохранения Сергеем Степановым, стронгменом Сергеем Конюшком и ведущей шоу Натальей Мосейчук. Хотел показать на собственном примере свое отношение к вакцинации. Я даже являюсь послом проекта UNICEF, который показывает важность вакцинации.

Мне кажется, что все уже должны давно понять: вирус будет мутировать. Далее придется жить с этим. И будут просто изобретать новые вакцины, которые помогут нам бороться с болезнью.

Хочу нормально ходить на работу, видеться с людьми офлайн, посещать кинотеатры и массовые мероприятия, путешествовать. И не хочу, чтобы локдауны мешали развитию бизнеса в этой стране. Это станет возможным только благодаря вакцинации