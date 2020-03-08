Идеальное утро: Екатерина Кухар очаровала редким фото с дочкой и рассекретила ритуал красоты

Екатерина Кухар является для многих украинок образцом женственности и изящества, изысканности и стального характера. Да и сама прима-балерина не скрывает, что обладает железным стержнем и несгибаемой силой воли, именно поэтому она достигла высот в своем ремесле. Так, судья Танцев со звездами недавно вернулась из турне по Франции, куда отправилась вместе с мужем, премьером Александром Стояновым. Она долгое время не видела сына Тимура и дочку Анастасию, поэтому 8 марта в кругу семьи стало для нее приятным подарком. Но на этом сюрпризы не закончились.

Прима-балерина рассказала о забавном презенте от Тимура. Он подарил Екатерине открытку и … поздравил с Днем матери! Но забавный инцидент лишь умилил Кухар. А вот с дочкой Настей у балерины было просто идеальное девчачье утро.

Екатерина Кухар с дочкой (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Девочки, сегодня же наш день! Правда, сын поздравил меня сегодня с Днем Матери... Так что у кого что, а я праздную два праздника. Давайте вы напишете в комментариях за что себя любите и никогда не будете об этом забывать! Я начну: за силу воли и умение баловать себя. А еще, никогда не забывайте увлажнять свое лицо. Вот сегодня мы с дочкой, отпраздновали идеальное утро.

Она задавала много вопросов о всех баночках, которые стоят на моем beauty-столике, а я пыталась не опоздать в следующий город на выступление. Так по-женски, скажите?" - написала балерина.

Екатерина приоткрыла завесу тайны и рассказала о своей программе ухода за кожей в начале дня. "Мой главный утренний ритуал — это увлажнение кожи изнутри (стакан воды с лимоном натощак) и гиалуроновая кислота на лицо и губы", - рассекретила собственную "фишку" прима-балерина.

Напомним, что Екатерина Кухар раскрыла личный рецепт сохранения страсть в отношениях с любимым мужем Александром Стояновым.