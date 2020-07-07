Идеальное фото: стройная Катя Осадчая в купальнике восхитила сеть натуральной красотой

Ведущая показала "жизнь без фильтров"
Катя Осадчая и Юрий Горбунов обожают путешествовать. Но в связи с закрытием границ отправиться в Европу на выходные пара не может, зато теперь они изучают прилегающие к Киеву территории и наслаждаются местными пейзажами, которые завораживают красотой и буйством красок. Ведущая любит проводить досуг на природе, подальше от людей и посторонних глаз, черпая умиротворение и релаксируя. Так, теледива опубликовла в Instagram фото, на котором расположилась в купальнике у водоема.
Ведущая сидит спиной к фотографу, которым, скорее всего, был ее муж. На ней – черный бикини, а ракурс позволяет оценить точеные формы и тонкую талию Кати. Она расположилась на ярком пестром пледе прямо у воды.
"Життя без фільтрів. Грного тижня", - коротко подписала Катя пляжный кадр.
Комментаторы оценили натуральность снимка и восхитились глубиной и сочностью красок, которые создала сама природа.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Катя Осадчая показала сочный и удобный летний образ для жаркого дня.
Автор: Lite