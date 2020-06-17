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Идеально! Вика из НеАнгелов в микробикини свела с ума безупречной фигурой

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Певица порассуждала о важности душевного тепла

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы может похвастаться точеной фигурой, за которой стоит упорный труд и немало усилий. Девушка всегда срывает овации, публикуя фото в купальнике. И этот раз не стал исключением. Так, Вика показла в Instagram целую серию пляжных фото, сделанных еще в январе во время ее отдыха на экзотическом курорте у океана.

На многочисленных фото певица позирует в микробикини. Крошечный купальник не скрывал, а лишь подчеркнул ее подтянутое загорелое тело и точеные формы.

"Солнце не выбирает, кому светить и дарить свое тепло! Оно не разделяет на бедных и богатых, хороших и плохих, бедных и глупых, красивых и некрасивых... Это все мерила, придуманные людьми! Вселенная идеальна и все созданное ею для чего-то, у всего есть свое предназначение! Будь подобно солнцу - излучай свой внутренний свет, транслируй в мир любовь и добро, ибо только то, что делаешь ты и то, кем являешься ты имеет смысл и значение! Все начинается с нас самих! Отдавая свое тепло, согреваешься сам", - замотивировала поклонников лучезарная девушка.

Вика похвасталась подтянутым загорелым телом в бикини (фото: instagram.com/vikanablack)

В комментариях подписчики девушки одарили ее комплиментами и отметили, что фигура у Вики просто идеальная.

  • Идеальная фигура!
  • Супер- фигура!
  • Очень красивая
  • Идеально
  • Богиня!
  • Цей випадок, коли краса ззовні і всередині!
  • Красота цунами
  • Шикарная
  • Секси
  • Красотка
  • Фигурка супер класс
  • Просто прелесть
  • Моя самая красивая, секси огонь

Скриншот комментариев

Ранее Вика из НеАнгелов в эффектных облегающих кожаных лосинах прокатилась на скейтборде.

Автор: Lite

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