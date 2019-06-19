Идеальная учительница! Тина Кароль взбудоражила сеть утонченным фото

Украинская поп-дива Тина Кароль знает, как удерживать стойкий интерес многочисленной армии поклонников в соцсетях. Она радует фанов не только своим творчеством, но и регулярно публикует фото из фотосессий, каждый раз являясь им в новом образе. Поклонники привыкли, что их любимица умеет быть совершенно разной, но при этом всегда выглядеть гармонично и эффектно в любом образе. В этот раз звезда решила предстать перед сетевой публикой в оригинальном "музыкальном наряде", опубликовав свежий снимок в Instagram.

Тина застыла у деревянного винтажного столика в профиль. На ней строгое темное платье на пуговицах со светлым воротничком и манжетами, украшенное принтом в виде нот. Естественный макияж с эффектом отсутствия косметики и акцент на красные губы с сатиновой помадой и немного растрепанные в художественном беспорядке волосы придают образу особую чувственность.

Поклонникам определенно пришелся по вкусу одновременно строгий и утонченный лук Тины. Они поспешили сообщить ей об этом в комментариях под снимком.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Платье так подходит тебе!", "Такая красивая!", "Такой взгляд, я утонула", "Сказочная!", "Дива!", "Заглядение", "Неперевершена Тіна! Як завжди", "Невероятная красота", "Волшебница!", "Образ шик", "Такая утонченная, похожа на идеальную учительницу сольфеджио или что-то в этом роде", - делились мнением фолловеры.

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала нежный образ в светло-голубом полупрозрачном наряде и с необычной для нее прической.

Кстати, Тина Кароль ошеломила игривым постельным фото в белой рубашке, засветив стройные ноги.

К слову, Тина Кароль озадачила поклонников чувственным естественным образом.