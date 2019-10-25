Идеальная семья: Дантес высказался по поводу возможного пополнения с Дорофеевой

Владимир Дантес певец, телеведущий и блоггер, но часто его называют в прессе "супругом солистки группы "Время и Стекло" Надежды Дорофеевой". О том, как часто готовит дома ужин, и когда планирует пополнение с супругой, эксклюзивно рассказал в программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на канале "Украина".

Выпускник талант-шоу Владимир Дантес стал известен как участник дуэта "Дантес & Олейник". Когда группа распалась, Дантес ушел в сольное плавание. Сейчас певец женат и, когда имеет свободный вечер, готовит семейный ужин.

"Я за феминизм. Во-первых, я учился этому последние 3 года, я это о еде. Во-вторых, я готовил с детства, Наде очень нравится, как я готовлю. И вечером сейчас у меня свободного времени больше, чем у Нади. Поэтому, почему я должен упираться рогом и говорить типа - вот ты отпахала, допустим, концерт во Дворце Спорта, давай сейчас мы приедем домой, приготовь поесть", - делится с "Зірковим шляхом" Дантес.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Но в семье бывают и свои кризисы, но, по словам Дантеса, это идет супругам на пользу.

"Мы идеальная семья, потому что мы ссоримся. Я был дураком, который мог ляпнуть неправильные вещи, повести себя неправильно, какие-то флирты. Не в том плане, что я хотел с кем-то познакомиться и провести вечер. Нет, чисто это было на автомате, из серии я артист. И самое главное, что я мог это делать при Наде. И Надя говорила: может головой подумаешь? При том, что она в свои 21 на тот момент была мозгами старше меня лет на 10, наверное", - говорит на канале певец.

Пара жената уже 4 года и всех их поклонников мучает вопрос: когда певцы станут родителями:

"У нас в графике пока не запланировано, мы календари не сверяли. Поэтому мы не паримся по этому поводу. Я не хочу поступать с ребенком, как многие родители-артисты с детьми. А кто с нашим ребенком будет сидеть? Мама, бабушка?", - рассказал Дантес.

Напомним, ранее в коже и ультракоротком мини Дорофеева свела с ума идеальными формами.