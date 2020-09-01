Идеальная пара: стильная Лилия Ребрик очаровала романтичным фото с мужем

Лилия Ребрик обожает трогательные семейные фото. Звезда часто демонстрирует кадры, пропитанные атмосферой любви и заботы, что царит в их доме. Так, недавно счастливая мама отметила день рождения старшей дочери – 30-го августа малышке исполнилось 9 лет. В честь такого события любящие родители устроили девочке яркий праздник, который Лилия осветила в своем блоге, поблагодарив всех участников. А несколько часов назад популярная телеведущая и актриса продемонстрировала новые фото с любимым мужем.

Пара покорила сеть (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия запостила пару кадров, на которых они предстали вместе с Андреем Диким. Пара позирует на фоне воды, обнимаясь и смеясь. Супруг нежно обнимает и целует Лилию, а сама звезда просто светится от счастья. Одета Лилия Ребрик в стильный костюм кораллового оттенка: широкие брюки и свободного кроя жакет она удачно скомбинировала с белой блузой и сумочкой такого же оттенка. Идеальным завершением стильного лука стали длинные белые серьги. Волосы знаменитость собрала в пучок, а макияж сделала с акцентом на яркие губы в тон наряду. Вместе с супругом, который надел рубашку с тропическим принтом и джинсы, они смотрелись очень гармонично.

Лилия и Андрей Дикие (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

«Ну что, сегодня, в последний день лета, подводим итоги? Что хорошего случилось? Уверена, было жарко…», – написала Лилия под фото. Поклонники принялись перечислять важные события, которые произошли у них этим летом, а также не смогли устоять, чтобы не похвалить красоту самой Ребрик, а также их идеальную пару. «Восхищаюсь вашей семьей», «Вы самые классные...», «Какая пара», – не утихают восхищения под романтичными фото.