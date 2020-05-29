Идеальная пара: Сальма Хайек трогательно поздравила любимого мужа с днем рождения

Сальма Хайек, которая обожает свой микроблог в сети Instagram, регулярно радует фанатов соблазнительными фото, откровенными селфи и новостями о собственных проектах. Фото личного характера в ее микроблоге также не редкость. Но чаще она показывает любимого мужа – французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино – только по значимому поводу. К примеру, как несколько часов назад – в честь дня рождения супруга.

Сальма и Франсуа-Анри (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма нашла общее романтичное фото, на котором нежно целует Франсуа-Анри в щеку, а он при этом просто светится от счастья. «С днем рождения, моя любовь», – написала она коротко и емко. А фанаты просто засыпали пост приятными сломи и поздравлениями.

Дочь Валентина (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, история любви Сальмы и Франсуа-Анри началась более 13 лет назад и была не такой уж безоблачной. В марте 2007-го популярная актриса сообщила о помолвке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, а также о своей беременности. Дочь пары – Валентина Палома Пино – родилась 21 сентября 2007 года в Лос-Анджелесе. Но в июле 2008-го года Хайек разорвала помолвку. Тем не менее, через время пара возобновила отношения, а 14 февраля 2009-го года зарегистрировала свой брак в мэрии 6-го округа Парижа. 25 апреля того же года пара провела церемонию бракосочетания повторно в старинном оперном театре Ла Фениче в Венеции.

Сальма счастлива с Пино (фото: instagram.com/salmahayek)

Франсуа-Анри является одним из самых богатых и влиятельных людей в мире. Под его руководством компания Kering, где он являлся председателем и главным исполнительным директором, стала заниматься продажей предметов роскоши. Как сам Пино, так и Сальма активно участвуют в благотворительных проектах. В 2019-м году семья Пино обязалась выделить 113 миллионов долларов на восстановление сгоревшего Собора Парижской Богоматери.