Идеальная пара: Наталья Водянова и Антуан Арно устроили романтическое свидание в Нью-Йорке

Наталья Водянова, которая на днях улетела в Нью-Йорк, показала новый снимок из Америки. Теперь – с любимым Антуаном Арно. По всей видимости, пара отправилась в кино. Водянова и Арно позируют, держа в руках колу и попкорн. «Когда ты в Нью-Йорке», – написала знаменитая красавица и добавила красноречивый хэштег «свидание». Выглядят они, как всегда – довольными друг другом и счастливыми. За что получили от верных поклонников Натальи массу комплиментов и лайков.

Наталья и Анутан (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, недавно Наталья дала интервью The Telegraph, где рассказала много интересных подробностей из повседневной жизни семьи. Многие цитаты уже облетели сеть, вызвав умиление и удивление поклонников пары. К примеру, всех озадачил тот факт, что Антуан абсолютно не умеет готовить и даже яичница для него проблема. Оказывается, Водянова, даже при ее занятости успевает готовить, убирать и заниматься детьми. К слову, Антуан, по словам Натальи, любит укладывать их спать. Пожалуй, на этом его семейные обязанности и завершаются.

Наталья обожает фото с любимым (фото: instagram.com/natasupernova)

Интересно, что Водянова, которая продемонстрировала любовь к попкорну и коле, детям такое меню запрещает. Как-то в интервью она призналась, что фаст-фуд для них – табу. К такому решению знаменитая красавица пришла, когда ее сын Лукас стал стремительно прибавлять в весе. И не зря! Сейчас 17-летний юноша строен, красив и даже вслед за мамой решил покорять подиумы. Правда, учеба и участие в многочисленных проектах Натальи не позволяют ему всерьез этим заняться.

Наталья и Анутан идеально дополняют друг друга (фото: instagram.com/natasupernova)

Сама многодетная мама Наталья давно ответила на все вопросы о своей идеальной форме. Держать вес в норме ей позволяет диета по группе крови. А сделать фигуру более рельефной и стройной помогают занятия с личным тренером, танцы и йога.