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Идеальная пара: Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в компании мужа

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Звезда представила новую коллекцию своего бренда

Эмили Ратаковски представила новую необычную коллекцию собсвенного бренда – парную. Рекламировать ее она пригласила своего мужа Себастьяна. Фотосессия получилась яркой и стильной: парочка примерила наряды одинаковой расцветки: с цепями и леопардовым принтом. Эмили предстала в шортах и блузе, надетой на голое тело (и предварительно расстегнутой). А супруг горячей красотки надел шорты и рубашку.

В съемке пара обнимается и целуется, стоя посреди своей спальни. На некоторых снимках Себастьян держит Эмили на руках. Разумеется, на всех фото Ратаковски сумела показать не только вещи, но и свое совершенное тело. «Летние комплекты – для вас и ваших любимых!», – написала Эмили, пригласив поклонников на сайт за покупками.

Эмили с мужем (фото: instagram.com/emrata)

Нужно признать, что они в своею очередь засыпали Эмили комментариями. И не все они оказались такими уж позитивными. Многие удивляются, как такой парень, как Себастьян, смог заполучить столь привлекательную девушку, как Ратаковски. Также некоторые фанаты посчитали, что наряды пары выглядят достаточно смешно.

  • Пара – цель
  • Что за счастливчик этот парень!
  • Цени ее, брат
  • Хорошие клоунские костюмы
  • Больше нравится для нее, чем для него
  • Счастливый чувак
  • Обожаю это!
  • Милооо
  • Я в восторге от моделей
  • Я серьезно: не понимаю, как этот чувак получил эту девушку

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Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/emrata)

Напомним, пара начала встречаться сразу после знакомства, а уже спустя пару недель влюбленные решили пожениться. По профессии Себастьян актер и продюсер, но прославился парень именно как бойфренд и муж Эмили Ратаковски. Он во всем поддерживает свою возлюбленную и, по словам самой модели и бизнесвумен, стал настоящей опорой для нее. Эмили часто признается, как ей повезло встретить мужа и как она ценит его заботу и поддержку. Несколько лет назад пара завела пса Коломбо. А вот детей Эмили и Себастьян пока заводить не спешат.

Автор: Мила Иванова