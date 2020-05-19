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Идеальная пара: Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в компании мужа

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.05.2020 - 22:22
Идеальная пара: Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в компании мужа
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Звезда представила новую коллекцию своего бренда

Эмили Ратаковски представила новую необычную коллекцию собсвенного бренда – парную. Рекламировать ее она пригласила своего мужа Себастьяна. Фотосессия получилась яркой и стильной: парочка примерила наряды одинаковой расцветки: с цепями и леопардовым принтом. Эмили предстала в шортах и блузе, надетой на голое тело (и предварительно расстегнутой). А супруг горячей красотки надел шорты и рубашку.

В съемке пара обнимается и целуется, стоя посреди своей спальни. На некоторых снимках Себастьян держит Эмили на руках. Разумеется, на всех фото Ратаковски сумела показать не только вещи, но и свое совершенное тело. «Летние комплекты – для вас и ваших любимых!», – написала Эмили, пригласив поклонников на сайт за покупками.

Идеальная пара: Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в компании мужа

Идеальная пара: Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в компании мужаЭмили с мужем (фото: instagram.com/emrata)

Нужно признать, что они в своею очередь засыпали Эмили комментариями. И не все они оказались такими уж позитивными. Многие удивляются, как такой парень, как Себастьян, смог заполучить столь привлекательную девушку, как Ратаковски. Также некоторые фанаты посчитали, что наряды пары выглядят достаточно смешно.

Идеальная пара: Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в компании мужа

  • Пара – цель
  • Что за счастливчик этот парень!
  • Цени ее, брат
  • Хорошие клоунские костюмы
  • Больше нравится для нее, чем для него
  • Счастливый чувак
  • Обожаю это!
  • Милооо
  • Я в восторге от моделей
  • Я серьезно: не понимаю, как этот чувак получил эту девушку

Идеальная пара: Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в компании мужа

Идеальная пара: Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в компании мужа

Идеальная пара: Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в компании мужа

Идеальная пара: Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в компании мужа

Идеальная пара: Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в компании мужа

Идеальная пара: Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в компании мужа

Идеальная пара: Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в компании мужа

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/emrata)

Напомним, пара начала встречаться сразу после знакомства, а уже спустя пару недель влюбленные решили пожениться. По профессии Себастьян актер и продюсер, но прославился парень именно как бойфренд и муж Эмили Ратаковски. Он во всем поддерживает свою возлюбленную и, по словам самой модели и бизнесвумен, стал настоящей опорой для нее. Эмили часто признается, как ей повезло встретить мужа и как она ценит его заботу и поддержку. Несколько лет назад пара завела пса Коломбо. А вот детей Эмили и Себастьян пока заводить не спешат.

Автор: Мила Иванова

Теги Новости Украины модельЭмили Ратаковски
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