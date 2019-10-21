Идеальная пара: Алессандра Амбросио показала редкие романтичные кадры с возлюбленным

Алессандра Амбросио – девушка весьма откровенная. Она обожает обнаженные фото, выходы в откровенных нарядах, с удовольствием показывает поклонникам все стороны своей жизни, включая личную. А вот возлюбленный 38-летней бразильской красавицы – основатель итальянского бренда Alanui – Николо Одди фигурирует на ее странице не так часто. Зато если уж до совместных фото доходит дело, то Алессандра старается выразить в них всю гамму своих чувств.

Алессандра и Николо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Как, к примеру, на последних фото супермодели и владелицы бренда купальников GAL Floripa, где она и ее парень позируют на живописном осеннем фоне, состоящем из соломы и тыкв разного размера. Алессандра и ее избранник, по всей видимости, готовятся к обожаемому всем миром празднику Хэллоуина. Они обнимаются, целуются и просто светятся от счастья. На одном фото соблазнительная красотка делает вид, что кусает Николо.

Влюбленные на отдыхе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Поклонники тут же стали засыпать молодых людей сердечками и писать, что более идеальную пару найти трудно. К слову, Алессандра и Николо встречаются еще с лета 2018-го года, но пока что не спешат узаконить свои отношения. Пара много времени проводит в совместных поездках – рабочих и просто романтичных – и наслаждается статусом влюбленных. В то же время итальянский бизнесмен успел стать детям Алессандры – 11-летней Ане Луизе и 7-летнему Ноа – настоящим другом. Они часто устраивают пикники, совместные праздники, занятия спортом и прогулки, фото и видео с которых позже выкладывают в сеть.

Алессандра не скрывает чувств (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, до этого Алессандра 13 лет состояла в отношениях с бизнесменом Джейми Мазуром. Несмотря на то что в этом союзе родилось двое детей, влюбленные также не связывали себя узами брака. В марте 2018-го года они окончательно разошлись, и уже вскоре Алессандра встретила нового возлюбленного.