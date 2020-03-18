Идеальная мамочка: Эшли Грэм демонстрирует, чем заняться с 2-месячным сыном на карантине

Эшли Грэм, как и многие звезды, решила продемонстрировать, чем занимается на карантине. Как и следовало ожидать, большинство времени молодая мама посвящает своему 2-месячному сыну. Но в этот раз пышнотелая красотка обошлась без интимных подробностей.

Она показала в сториз, как мирно качает малыша, одетого в горчичного оттенка костюмчик и полосатые носки, в коляске. «Карантин? Мы слушаем лаунж-музыку, молимся и танцуем по утрам», – написала Грэм на фото. Позже звезда предложила пообщаться с поклонниками, которые буквально засыпали девушку вопросами.

Новое фото малыша (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, это уже не первый раз, когда Эшли высказывается о вирусе и своем видении ситуации. Не так давно она опубликовала фото с сыном на руках и сделала развернутую подпись.

«Нынешние времена кажутся сюрреалистичными и все расставляют на перспективу. Я использую этот момент, чтобы ценить то время, которое у меня есть с Джастином и Иссаком. Но мы должны признать, что это непривычно – оставаться дома весь день, поэтому не забывайте также заботиться о своем психическом здоровье. Хотя времена тяжелые, я предпочитаю держаться за утешение, данное в Ветхом Завете: «Не бойся». Я верю в настоящее и верю в будущее. Поскольку мы знаем, что вера без необходимой работы не имеет большого значения.

Модель старается держать позитивную нотку (фото: instagram.com/ashleygraham)

Я считаю, что для нас важно оставаться позитивными, уравновешенными, спокойными и продолжать поддерживать друг друга. Также важно отнестись к этому серьезно; если ваша работа позволяет, социально дистанцироваться. Даже если вы молоды и здоровы, мы все должны внести свой вклад и защитить других, особенно пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Я также хочу пролить свет на тех, у кого нет возможности остаться дома для работы, тех, кому не хватает денег, и детей, которым не хватает бесплатных или льготных обедов, от которых они зависят в школе. Спасибо работникам здравоохранения, которые работают не покладая рук и рискуют своим здоровьем, чтобы защитить нас всех. Мы все вместе, поэтому в духе «люби ближнего своего» будем идти с любовью и добротой», – написала Эшли.

Эшли с мужем и сыном (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, Эшли и ее муж – Джастин Эрвин – верующие. Пара даже познакомилась на церковной службе. Сама модель часто подчеркивает важность молитв в своей жизни.