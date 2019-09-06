"Идеальная фигура": Вика из НеАнгелов засыпала сеть горячими фото с отдыха на Мальдивах

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка наслаждается отдыхом на райских островах

Эффектная солистка группы НеАнгелы Виктория Смеюха уже успела обзавестись красивым шоколадным загаром за это лето - девушка наслаждалась солнечными ваннами в Одессе, Юрмале и даче своих родителей. При этом певица, которая раскрыла секрет удачных пляжных фото, с удовольствием делилась в сети яркими кадрами. Впрочем, многие из этих поездок были связаны с работой, но теперь она наконец отправилась в полноценный отпуск.

Для расслабленного отдыха на фоне красивых пейзажей Вика выбрала райские Мальдивские острова. Слегка отдохнув после перелета, она тут же отправилась на пляж и уже засыпала сеть горячими снимками в бикини.

Так, на первом кадре певица в слитном цветастом купальнике лежит на гамаке, натянутом прямо над лазурной водой.

"Адаптация в новом часовом поясе после длительного перелета. Сил хватило только на то, чтобы разобрать вещи и уснуть чуть ли не на полу. (Почти сутки не спать тяжеловато, знаете ли)Но разве можно долго спать, когда океан волнуется и ждёт? Вот и мы не смогли...Но стоило нам увидеть водичку лазурного цвета, как все плохие мысли словно волной смыло. Теплое, ласковое и такое родное, словно я всю жизнь провела рядом", - поделилась девушка.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Далее она показала несколько красочных фото уже с пляжа. Вика в синем бикини эффектно позировала, лежа на песке и стоя на фоне пальм и воды невероятного бирюзового цвета.

"А вы тоже любите вальяжно лежать на песке?" - поинтересовалась исполнительница.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Следующий кадр получился по-настоящему жарким и вызвал ажиотаж среди фолловеров красотки. Артистка запечатлена в воде, она запустила руки в волосы и томно закрыла глаза, демонстрируя свою точеную фигуру во всей красе.

"Как важно для женщины быть в гармонии с природой. Ведь женщина черпает вдохновение, находясь среди красот нашей планеты. Дорогие и любимые мною женщины, я Вам желаю всегда находиться в гармоничном состоянии. Люблю вас", - отметила Смеюха.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Напоследок Вика побаловала поклонников забавным видео, на котором она бежит к воде и изображает танцевальные па под музыку.

"Я так благодарна Вам за приятные комментарии. Вы мои любимые "неангелочки", - поблагодарила девушка.

Видео: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Конечно же, подписчики просто искупали певицу в комплиментах, восторгаясь ее роскошной фигурой и яркими снимками и желая отличного отдыха.

Такая красивая)))))

Ну вот как получается поддерживать такое тело?! Усердная, красивая и талантливая!

Природа красотой тебя не обделила!

Невероятная красотка .Тело очень крутое

Шикарная

Потрясающая внешность, идеальная фигураю Вика - Прелесть

Как же это красиво

Обалденная

Фантастическое фото

Фото в котором идеально все)

самая красивая морская русалка

Фігура! Красуня.

Вы очень красивая, как с картинки

Викусик, нереальная красотка, классного отдыха!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов поразила точеной фигурой в Юрмале. Певица в спортивном топе позировала на фоне Балтийского моря.

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