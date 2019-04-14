"Идеальная девушка": Дорофеева покорила трендовым образом в стиле спорт-шик

Популярная певица Надя Дорофеева признается, что с ее фигурой можно легко одеваться в любом стиле, и часто ее наряд зависит от настроения. В повседневной жизни артистку можно увидеть в комфортной, свободной одежде оверсайз, а предпочтение она часто отдает корейским брендам, но в ее гардеробе немало вещей украинских дизайнеров и всемирно известных марок. Так, Надя показала снимок, на котором запечатлена в стиле спорт-шик.

Певица расслабленно сидит на стуле в трендовых объемных светлых джинсах, черном свитшоте и массивных кроссовках. В руках у нее стаканчик с кофе, а живая, эмоциональная мимика выдает увлеченность беседой с тем, кто находиться по ту сторону объектива.

"Давайте поговорим", - подписала фото на английском язык артистка.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники детально изучили образ певицы и завалили ее комплиментами. Многие предположили, что в стакане у Нади ее любимый напиток – латте.

"Как всегда на стиле!", "Ты просто Додо звезда", "Круто!", "Очень красиво", "Эта цепь на джинсах смотрится просто слишком круто! Оригинальный и интересный акцент в образе, стоит взять на заметку!", "Вау, какая красивая!", "Нереально круто!", "Шикарна, как всегда", "Идеальная девушка", "Самая красивая в этом мире!" - писали фолловеры.

В сториз Надя не удержалась и показала свой повседневный образ. На девушке – серый укороченный свитшот, джинсы оверсайз и белая куртка. В подписи певица сообщила, что собралась на работу, а позже показала короткой ролик из гримерки в сценическом наряде.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Надя Дорофеева в роли диджея зажгла на секретной вечеринке в одном из киевских заведений в оригинальном наряде.

К слову, Надя Дрофеева в леопардовом образе призналась в своих табу.

Кстати, муж Нади Дорофеевой, ведущий и блогер Владимир Дантес посвятил ей оригинальное стихотворение.