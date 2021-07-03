Она идеальна! Надя Дорофеева в бикини соблазнительно позировала в гамаке

Надя Дорофеева следит за своей фигурой и может похвастаться просто-таки точеными формами - предметом обожания и зависти многих! Певица призналась, что с тех пор как приняла и полюбила свое тело, любит фотографироваться в купальниках и собрала уже целую их коллекцию. На свежих фото артистка покрасовалась в ярком оранжевом бикини.
Соблазнительными кадрами звезда поделилась в своем Instagram.
Надя опубликовала фото и видео, на которых соблазнительно позирует в гамаке. Она томно лежит с бокалом коктейля в руке, демонстрируя идеальную фигуру.
Исполнительница предложила рецепт легкого и вкусного летнего перекуса для тех, кто не любит заморачиваться с готовкой.
Надя Дорофеева похвасталась роскошной фигурой в бикини (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Хоть я готова продать душу за пюрешку с селедкой, летом хочется чего-то простого и легкого. Кулинар из меня, вы знаете, какой…поэтому ловите рецепт брускетты для всех, кто любит вкусно поесть и не заморачиваться:
Подписчики певицы не остались в стороне и искупали ее в комплиментах.
Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассекретила прозвище своего мужа и оригинально поздравила его с днем рождения.