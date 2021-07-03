Она идеальна! Надя Дорофеева в бикини соблазнительно позировала в гамаке

Надя опубликовала фото и видео, на которых соблазнительно позирует в гамаке. Она томно лежит с бокалом коктейля в руке, демонстрируя идеальную фигуру.

Исполнительница предложила рецепт легкого и вкусного летнего перекуса для тех, кто не любит заморачиваться с готовкой.

Надя Дорофеева похвасталась роскошной фигурой в бикини (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Хоть я готова продать душу за пюрешку с селедкой, летом хочется чего-то простого и легкого. Кулинар из меня, вы знаете, какой…поэтому ловите рецепт брускетты для всех, кто любит вкусно поесть и не заморачиваться:

любимый хлеб

сливочный сыр

спелый авокадо

вяленые томаты

любая свежая зелень", - поделилась Дорофеева.

Подписчики певицы не остались в стороне и искупали ее в комплиментах.