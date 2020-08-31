Она идеальна: "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин показала роскошное тело в крошечном бикини

Барбара Палвин славится своей нестандартной в модельном бизнесе фигурой – девушка обладает достаточно пышными формами. Тем не менее, она сумела стать одной из самых успешных и популярных «ангелов» Victoria's Secret. Сейчас, когда марка переживает не лучшие времена и отменила ежегодные показы, посланницы известного бренда демонстрируют новинки в сети. Несколько часов назад Палвин примерила кмплект леопардовой расцветки – бюстгальтер и трусики с высокой посадкой – из новой линии, чем просто вскружила голову своим поклонникам.

Барбара в новинках бренда (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Девушка позирует возле бассейна, подставив свое роскошное тело лучам солнца. В дополнение к образу она подобрала короткую белую рубашку. Волосы Барбара оставила без укладки, а макияж сделала минимальный, в натуральных тонах. Чем в который раз доказала, что она может выглядеть, словно только что с подиума, даже без старания визажистов. «День у бассейна в моем наборе Very Sexy Shine Strap! Самый удобный бюстгальтер push up», – написала она, сразу отвечая на вопросы подписчиков.

Барбара обожает соцсети (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Впрочем, они, как всегда, больше внимания уделили аппетитной фигуре своей любимицы. Пышные формы и тонкая талия Барбары действуют на поклонников магическим образом. Они оставили под фото около 7000 комментариев и 2 миллиона лайков. К слову, всего на странице красавицы более 14 миллионов подписчиков, что делает Палвин лидером среди других моделей Victoria's Secret. «Ох, Барбара», «Дилан – такой счастливчик», «Очень красивая», «Как ты можешь быть так красива и с идеальным телом, это несправедливо», «Я твой большой фанат», «Королева», – не унимаются они.